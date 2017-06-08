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王丹流血台獨說... 蔡丁貴：共產黨「血洗台灣」的遺毒

針對王丹提出「不流血的台獨是嘴砲」，蔡丁貴表示，他不會也沒必要生氣。（資料照，記者蘇金鳳攝）

2017-06-08  17:14

〔即時新聞／綜合報導〕自由台灣黨主席蔡丁貴回應中國民運人士王丹「台獨不流血就是嘴砲」的說法，蔡丁貴認為，王丹所認知的「台獨」和台灣人所追求的「台獨」是不同的，並且評論，王丹這種說詞其實是中了中國共產黨長期教育「血洗台灣」的遺毒而不自知。

蔡丁貴在臉書PO文回應王丹的言論時表示，「從他的發言，可知台獨是大勢所趨的必然結果，這個看法與我們獨派的看法相同。但是他認知的台獨跟我們台灣人追求的台獨是不相同的理解」。

蔡丁貴指出：「王丹雖然努力追求中國的民主，希望推翻中國共產黨政權，但他是認為台灣是中國一部份的統一論者。所以他認知的台獨是要從中國分離出來的台獨。」並且強調：「我們自由台灣黨的台獨，是要終結中華民國流亡政府在台灣的殖民體制。我們主張行使台灣人民住民自決的權利，公民投票來『廢除中華民國憲法』，何須流血？」

針對王丹的說法，蔡丁貴表示自己不會、也沒必要生氣，並且表示：「王丹這種說詞其實是中了中國共產黨長期教育『血洗台灣』的遺毒而不自知。我比較遺憾的是他被中華民國流亡政府照顧而住在台灣這麼久，竟然連台灣人的台獨都沒有搞清楚，想法還是跟兩個中國黨一模一樣，也枉費了一些關心中國民主的台灣人心意。」

文末，蔡丁貴寫道：「我們不會也沒有必要生氣，只知道中國人的看法畢竟跟台灣人的看法是不相同的。」

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