| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 「職」劇場 男神手機秘密
 首頁 > 政治

議員質疑建中張貼政黨文宣 柯文哲答詢挨轟

2017-06-08  16:40

〔記者郭安家／台北報導〕建國中學日前允許張貼「2017民主進步黨青年營」文宣海報，但「教育基本法」第6條規定「學校不得為特定政治團體從事宣傳」，台北市議員汪志冰今下午於議會市政總質詢時，詢問有無違法？未料，教育局長曾燦金答覆，「要看張貼的動機」；市長柯文哲則認為，國民黨或民進黨文宣「要嘛通通都准，要嘛統統不准，就公平。」

曾燦金及柯文哲發言立刻引發汪志冰砲轟，「你（曾）這樣說，明天國民黨文宣就進去，你敢給我拿下來，試試看」、「柯文哲上台後，國民黨有進去過嗎？」藍營北市議員戴錫欽也質疑，曾、柯答詢不及格，除非法令修改，否則立意良善就可張貼嗎？「市長雖然選票很多，但不是你說可以就可以！怎麼民進黨全面執政，就怕成這樣？」

汪志冰於議場秀出「教育基本法」條文，數度提醒柯文哲法令；柯才趕緊改口說，「我們就依法行政，請教育局通報各學校，不要張貼政黨廣告」。曾燦金才答腔「這不可張貼。」

不過，曾燦金答詢時頻頻跳針表示，教育要保持中立、會再了解看看案情，且會提醒學校教育過程要保持中立。由於民進黨文宣上頭還有建中學務處核准張貼章，汪志冰質問需不需要懲處違法的教職人員？曾燦金又語塞說，「因為...因為...」，接著強調，學生不清楚部分，會加強公民民主法治教育，並進行告誡，但沒有作出行政處分。

廣告
  • 針對建國中學日前允許張貼「2017民主進步黨青年營」文宣海報一事，台北市長柯文哲今天在市議會遭國民黨籍市議員砲轟。（記者張嘉明攝）

    針對建國中學日前允許張貼「2017民主進步黨青年營」文宣海報一事，台北市長柯文哲今天在市議會遭國民黨籍市議員砲轟。（記者張嘉明攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 建中 文宣 海報 青年營
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧白斬雞腿
涮嘴炸物✧黃金中卷
小菜✧破布子漬苦瓜
小黃瓜如何保存？
轉寄

標題：議員質疑建中張貼政黨文宣 柯文哲答詢挨轟


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月8日‧星期四‧丁酉年五月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.