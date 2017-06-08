議員質疑建中張貼政黨文宣 柯文哲答詢挨轟

2017-06-08 16:40

〔記者郭安家／台北報導〕建國中學日前允許張貼「2017民主進步黨青年營」文宣海報，但「教育基本法」第6條規定「學校不得為特定政治團體從事宣傳」，台北市議員汪志冰今下午於議會市政總質詢時，詢問有無違法？未料，教育局長曾燦金答覆，「要看張貼的動機」；市長柯文哲則認為，國民黨或民進黨文宣「要嘛通通都准，要嘛統統不准，就公平。」

曾燦金及柯文哲發言立刻引發汪志冰砲轟，「你（曾）這樣說，明天國民黨文宣就進去，你敢給我拿下來，試試看」、「柯文哲上台後，國民黨有進去過嗎？」藍營北市議員戴錫欽也質疑，曾、柯答詢不及格，除非法令修改，否則立意良善就可張貼嗎？「市長雖然選票很多，但不是你說可以就可以！怎麼民進黨全面執政，就怕成這樣？」

汪志冰於議場秀出「教育基本法」條文，數度提醒柯文哲法令；柯才趕緊改口說，「我們就依法行政，請教育局通報各學校，不要張貼政黨廣告」。曾燦金才答腔「這不可張貼。」

不過，曾燦金答詢時頻頻跳針表示，教育要保持中立、會再了解看看案情，且會提醒學校教育過程要保持中立。由於民進黨文宣上頭還有建中學務處核准張貼章，汪志冰質問需不需要懲處違法的教職人員？曾燦金又語塞說，「因為...因為...」，接著強調，學生不清楚部分，會加強公民民主法治教育，並進行告誡，但沒有作出行政處分。