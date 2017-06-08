雙城論壇卡關 柯P再喊話：兩岸可彼此視為家庭

2017-06-08 15:11

〔記者郭安家／台北報導〕台北、上海雙城論壇近日無進度，台北市長柯文哲今下午於議會市政總質詢時，被台北市議員陳重文質詢此事，柯文哲表示，「我很積極跟他們（中國）談，但是他們要等北京批准，那不要緊，我們繼續準備就好」，但柯也脫口說，「兩岸一家親總比一家仇好，可彼此視為家庭，這我同意。」

去年雙城論壇一樣難產時，柯文哲旋即於海峽兩岸青年論壇指「兩岸一家親」，陳重文重提此事；柯則回應，他是說「兩岸一家親」總比「兩岸一家仇」好，「我覺得是可以彼此視為家庭，這我同意。」面對外界質疑「兩岸一家親」，柯認為，「至少我們先釋出善意。」

陳重文追問柯文哲「所以你不排除兩岸一家親？」未料，柯文哲立刻說「沒有」；陳詮釋指「沒有就是不排除」，但未讓柯回應。陳表示，台南市長賴清德主張「親中愛台」，並再追問柯，「你定調的兩岸關係應該是兩岸一家親？」柯繼續跳針回應，「兩岸一家親還不錯啊！比兩岸一家仇好啊！至少大家不要吵架。」

但談到雙城論壇時程，柯文哲坦言，他對中方表達「不能拖太晚」，因為8月世大運他沒時間去上海，若中方希望他親自去上海，時間就不要太後面導致他無法赴中，時間至少要於世大運前1個月以上，離世大運太近，他也無法去；但他仍樂觀其成。

對於兩岸主張，柯文哲重申，他的戰略是「友中親美日」，因為日本跟著美國走，兩岸關係則是互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作。柯說，「坦白講還加上一個互相諒解，有時候你要體諒我的困難，我體諒你的困難，不然事情就做不下去。」