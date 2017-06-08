蔡壁如備詢處女秀 否認出任北農董事長

台北市長柯文哲（右）與市長辦公室主任蔡壁如（左）8日出席市政總質詢，蔡壁如否認外傳接台北農產運銷公司董事長一職。（記者張嘉明攝）

2017-06-08 14:20

〔記者何世昌／台北報導〕「地下室長」身兼市府顧問的市長室主任蔡壁如，今下午赴台北市議會備詢，這是她上任以來首次接受備詢。國民黨市議員陳重文質詢指，北農人事案搞不定，外傳北市府有意讓蔡壁如出任董事長，真有此事？對此台北市長柯文哲、蔡壁如雙雙否認；柯還直呼「齁～這個更離譜」！

國民黨市議員徐弘庭上週質詢指，蔡壁如擔任喬蛋密使，私下密會遠雄董事長趙藤雄協商大巨蛋；另還插手北農人事、飆罵世大運發言人、要求研考會主委美化柯問卷民調，無疑是「地下室長」。徐要求蔡壁如赴市議會備詢，但蔡以「參加女兒的成大畢業典禮」為由告假。

國民黨市議員陳重文故技重施，要求蔡壁如今下午再赴市議會備詢。蔡壁如正常上班，依市議員要求到議場列席，今日是他的備詢處女秀。

陳重文指出，柯文哲曾在政論節目說，如果蔡壁如有一天不做了，一定會找一個備胎。另也曾傳出，蔡壁如有意求去，屆時會否找備胎？

柯文哲回應，蔡壁如只是「傳真機」；若她不做，每一個項目都有職務代理人。蔡壁如則說，工時本來就很長，每天早上7點多，工作到很晚，從來沒想過這樣的事（指離職）。

陳重文接著說，蔡壁如被封為「血滴子」，因為交代的事情，都叫顧問去做；柯、蔡兩人有如管鮑之交，媒體也曾報導遠雄談判也是叫蔡壁如去做，一通電話就讓遠雄改變心意。

柯文哲說，遠雄哪有可能一通電話就改變心意，哪可能！遠雄態度改變幕後工程很多，副市長陳景峻主責談判，蔡只是打電話、協助聯絡。柯強調，台灣媒體本來就是看看就好，拿媒體來質詢很痛苦，不要當真。

蔡壁如則細述每日工作，主要有三：第一，安排市長室晨會、交辦追蹤事項；第二，安排市長行程，因為市長受歡迎，邀約很多；第三，行程活動檢討缺失，因為市長因行程緊湊，市政論述不完整，另有時候也會失言遭媒體捕抓，所以要定期檢討。蔡強調，這不是瑣碎的事情，因為市長一言一行都影響台北市想法，所以會設法把行程談參擬妥，這是很嚴重的事情。

陳重文也關心北農議題，外傳蔡壁如可能要出任北農董事長。蔡回應，農產公司董事長非常專業；而且平常上班到晚上10點、11點，這沒辦法啦！柯聞言後則直呼，「齁～這個更離譜！」不可能啦，他不適合做那個。