環團籲搶救白海豚 成立海洋專責機構

多個環保團體到行政院大門口陳情，要求政府儘速成立海洋事務專責機構。（記者李欣芳攝）

2017-06-08 14:03

〔記者李欣芳／台北報導〕世界海洋日今天適逢25週年，台灣媽祖魚保育聯盟等多個環保團體今天上午到行政院大門口陳情，鑑於台灣漁業生態日益遭破壞，白海豚愈來愈少，要求搶救白海豚，並要政府儘速成立海洋委員會或海洋部等海洋事務2級專責機構。

包括台灣蠻野心足生態協會、台灣環境資訊協會、台灣媽祖魚保育聯盟與彰化環保聯盟等多個團體上午在行政院門口陳情，彰化縣環保聯盟總幹事施明英質疑政府迄今所有海洋污染查緝工作都是假的，因為像彰化海域其實非常淺，海巡署每次出動查緝船隻，根本很難抓得到，台灣的海域監測完全沒有應有的專業監測能力與充足人力。

面對環保團體的陳情，行政院由人事行政總處官員出面接受陳情書，並且回應說，政府將會成立海洋專責機構，環體的訴求與建議，將帶回去審慎研議。

民進黨立委賴瑞隆、陳曼麗、Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）昨天在立法院召開記者會，要求行政院1年內提出海洋事務專責機關「海洋部」的運作，將海洋維護、開發、研究、觀光休閒等業務進行整併，加速成立海洋部，也盼「海洋基本法」能在今年底完成立法。

根據行政院人事總處的規劃，將在立院下個會期把修法版本送進立法院審議。