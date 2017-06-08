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林全要求 治水計畫整體檢討

林全表示，目前易淹水的地區面積仍有292平方公里尚待整治，請經濟部針對治水相關計畫進行系統性及整體性的檢討與調整。（資料照，記者陳薏云攝）

2017-06-08  13:34

〔記者李欣芳／台北報導〕6月1日豪雨造成不少地區嚴重淹水災情，行政院長林全今天表示，目前易淹水的地區面積仍有292平方公里尚待整治，請經濟部針對治水相關計畫進行系統性及整體性的檢討與調整，務必使每一筆治水預算都發揮最大效益。

行政院發言人徐國勇表示，對於外界有意見認為行政院的前瞻基礎建設計劃應砍軌道建設預算，增加治水預算，行政院沒有這樣的規劃，治水預算沒有要增加，整個特別預算也不會重編。

林全今天主持行政院院會時表示，治水是長期工作，需要有整體規劃，並由中央與地方政府各司其職，共同推動。自95年起中央政府推動易淹水地區水患治理計畫，協助地方政府辦理治水工作達到一定程度效果，目前易淹水的地區面積已大幅減少，但仍有292平方公里（約占25％）尚待整治。

林全指出，這次豪雨造成嚴重淹水災情，主要是因極端短時急降雨超過現行排水保護標準所致。這次災害充分印證氣候變遷帶來無可迴避的威脅，為因應此一趨勢，政府有責任持續執行尚未完成的水患治理工作，以確保國人生命及財產安全。前瞻基礎建設水環境計畫的水與安全，不但有其必要性且更具急迫性，必須加速推動。請經濟部針對治水相關計畫進行系統性及整體性的檢討與調整，務必使每一筆治水預算都發揮最大效益。

他並表示， 梅雨之後就是颱風季節，各級政府必須保持警戒，以防範未然的思維，做好防災整備。請相關部會加強督導並協助地方政府，落實維護管理工作，提前完成各項河川、區排的疏濬工作，尤其都市內道路側溝的清淤，以防患積、淹水的發生。

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