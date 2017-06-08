中央地方不同調？ 桃市府公告「衛生紙禁丟馬桶」

市府還有好幾個樓層張貼「禁丟衛生紙」告示。（記者陳昀攝）

2017-06-08 12:57

［記者陳昀／桃園報導］環保署3月中宣布「衛生紙直接丟入馬桶」政策，6月底宣導期結束就要正式實施，但桃園市政府包含市長室、環保局等數個樓層仍張貼「衛生紙禁丟馬桶」公告，引發議員質疑「難道是中央地方不同調？」市議員萬美玲、劉茂群更指出，市面上許多衛生紙標示不清，貿然上路恐引發阻塞；市長鄭文燦允諾，將由環保局向中央反映加強標示。

桃園市秘書處長顏子傑也解釋說，市府許多樓層的告示是之前未撤除的舊告示，6月底前會全面更新，已全面採購短纖維衛生紙，市府的57家廁所都可以直接將衛生紙沖入馬桶。

萬美玲指出，學童都是自己攜帶衛生紙，但市面上衛生紙種類繁多，要怎麼教小朋友辨認是一大難題，而很多學校廁所又管線老舊，擔憂上路後會造成阻塞。劉茂群也說，她到日本、美國等國家旅遊，發現他們都可以把衛生紙丟馬桶，廁所非常乾淨，台灣應該積極跟進。

桃園市環保局長沈志修表示，已針對桃園市有3281座公廁推動政策，目前製作2種款式貼紙，分為可直接丟入及管線老舊不宜丟入，由管理單位自行評估、選擇，他說，執行上會以保持公廁環境清潔為重點，並以宣導代替開罰。