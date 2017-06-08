陳歐珀二度宣布參選宜縣長 柯建銘等立委到場

民進黨籍立委陳歐珀今天召開「參選縣長、承擔責任」記者會。（記者簡惠茹攝）

2017-06-08 12:24

［記者簡惠茹／宜蘭報導］民進黨籍立委陳歐珀今天召開「參選縣長、承擔責任」記者會，現場更有10名立委到場參與，柯建銘也到場相挺，但是陳歐珀曾在今年3月曾表態參選宜蘭縣長，今天形同二次宣布，是否因表態出線者眾多感到壓力？對此陳歐珀表示，當時只是表態有規劃，今天才是正式宣布。

民主進步黨立法院黨團總召集人柯建銘、立委邱泰源、尤美女、陳曼麗、江永昌、高志鵬、鄭寶清和莊瑞雄今天皆出席立委陳歐珀參選宜蘭縣長記者會，柯建銘表示，陳歐珀是承擔歷史責任的不二人選，2018選舉是下屆總統大選前哨戰，其中宜蘭更是關鍵中的關鍵，特別拜託大家，明年縣長選舉陳歐珀是最有能力承擔宜蘭精神，歐珀如果贏，民進黨一定會大贏。

宜蘭民進黨表態參選者眾多，除了有宜蘭市長江聰淵去年就成立溪北競選總部，接著立委陳歐珀今年3月也曾表態「歡喜承擔」，鬆口有規劃參選縣長的準備，員山鄉長江永和、三星鄉長黃錫鏞和冬山鄉長謝燦輝更要聯合推派人選參與初選，各方勢力嶄露頭角，民進黨部主委林進財更為此向黨中央爭取提早確定縣長人選。

立委陳歐珀雖然今年3月已經表態參選，但是今天又再度召開記者會，媒體詢問為什麼要二度發表聲明？陳歐珀表示，當時3月初是很多老黨員勸進參選，當時只是表示要規劃參選，經過3個月思考，認為應該要來承擔責任，宜蘭不能輸，宜蘭一定要贏，宜蘭是台灣的民主聖地，要推出最強的候選人，帶動宜蘭縣全面執政。