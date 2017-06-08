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砂石車排隊違規填土 桃議員直指市府參事包庇

遭質疑包庇業者的市府參事林茂山（左一背對者），與管理中心人員備詢到一半，突然聚在一起討論，引發議員不滿，要求時間暫停。（記者陳昀攝）

2017-06-08  12:10

［記者陳昀／桃園報導］市議員魯明哲今天於議會踢爆，桃園市產業園區內的三龍產業公司，未取得建照及許可，就搶先開工、違規填土，內部人員3月21日就回報，且呈給產業園區管理中心主任、市府參事林茂山，林卻拖延多時才指示，讓業者簽切結書即可，甚至於4月28日參加動工典禮，「根本是在包庇」；林茂山對此否認，並表示，參加開工典禮時還不知道業者濫倒。

市長鄭文燦對此表示，業者未取得建照和許可就先整地、動工，確實違規，會依法處理，指示經濟發展局調查查報紀錄，無論是承辦、主任或任何層級有責任，就按規定處理，有違法的也會處理，但因目前只取得片段資訊，無法立刻決定、裁示。

魯明哲除了出示內部查報單，也揭露產業園區管理中心的LINE群組內部對話紀錄，他說，業者明目張膽載運廢土，大量砂石車在園區進出、排隊等倒廢土，內部人員將照片傳回群組，副主任還有回應、詢問，質疑相關人員今天怎敢在議場睜眼說瞎話，說自己不知情？

除了林茂山外，產業園區管理中心副主任等5名人員也到議場備詢，魯明哲詢問在場人員是否知情，起初所有人都說不知情，在魯明哲出示內部查報單後，一度啞口無言。「再給你一次機會，知不知情？」經過魯明哲再度詢問，在場人員經一陣討論後，其中一名承辦人員才說，「那不是廢土。」

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  • 議員魯明哲要求管理中心人員（右邊6人）不知情者起立，所有人都立刻起立。（記者陳昀攝）

    議員魯明哲要求管理中心人員（右邊6人）不知情者起立，所有人都立刻起立。（記者陳昀攝）

  • 市議員魯明哲出示多張查報單，3月下旬園區保全就已陸續回報濫倒情形。（記者陳昀翻攝）

    市議員魯明哲出示多張查報單，3月下旬園區保全就已陸續回報濫倒情形。（記者陳昀翻攝）

  • 魯明哲出示內部LINE群組對話，指責在場人員根本睜眼說瞎話。（記者陳昀翻攝）

    魯明哲出示內部LINE群組對話，指責在場人員根本睜眼說瞎話。（記者陳昀翻攝）

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