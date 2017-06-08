| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
NBA》杜蘭特致勝三分彈 勇士季後賽15連勝聽牌 超跑女神吸金6000萬 一審判刑8年 觀望英大選、ECB會議 新台幣中午暫收30.098元 PR 「職」劇場 男神手機秘密
 首頁 > 政治

謝龍介質疑如何台獨？賴清德詳述獨立步驟...

2017-06-08  12:07

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員謝龍介今天質詢時，針對台南市長賴清德的「親中愛台」說提出質疑，並質疑賴清德主張台灣獨立，那台灣要如何獨立？賴清德事後受訪說，未來國家是統是獨，應由公投決定台灣的前途，不要在強權劃定的圈圈之下來繞。

賴清德說，「議員不斷地問我，我要怎樣進行，回答是說我們一定要安內，然後和外，國內的意見一定要先一致，包括時機點的決定，包括手段的選擇，彼此大家都要有共識。」

賴清德表示，基本上，親中愛台與傾中賣台並不相同，親中愛台是以台灣為核心，向中國伸出友誼的雙手，希望透過交流，達到彼此的了解、理解、諒解、和解，和平發展，這跟他在上海的發言都一樣，這樣的理念也是大多數台灣人的意見。

他表示，台灣未來的走向必須是以台灣大數人的幸福前途為目標，不要在強權劃定的圈圈下來繞，他主張以台灣為核心，即便是主張台灣獨立，未來根據民進黨的台灣前途決議文，也是要由台灣2300萬人決定。

賴清德強調，「今天民進黨或是他本人，我們不接受92共識，我們最大的目的也是要保障人民對國家未來的決定權，我再強調，國家未來的走向，一定要以追求人民最大的幸福為目標，不必在強國畫的圈圈裡面，每一個政黨或每一個人民應該要有這樣的意識，台灣才有可能進步，台灣才有可能走進來。」

對於是否應台獨公投？賴清德說，大家只記得民進黨1991年的台獨黨綱，但都忽略了民進黨1999年的台灣前途決議文，在台灣前途決議文裡面，主張台灣已經是一個主獨立的國家，名字叫中華民國，未來台灣的前途由2300萬人共同決定，這個意思就是固然民進黨主張台灣獨立，但是未來國家是統是獨，是老百姓共同決定的，當由老百姓共同決定的時候，以公民投票決定台灣的前途。

他說，當台灣一旦有共識的時候，跟中國所進行的任何交流，或是任何的討論，甚至談判，才有辦法去捍衛台灣的權利，才有辦法去捍衛台灣的未來前途選擇的權利。

廣告
  • 賴清德表示，未來國家是統是獨，應由公投決定台灣的前途，不要在強權劃定的圈圈之下來繞。（記者蔡文居攝）

    賴清德表示，未來國家是統是獨，應由公投決定台灣的前途，不要在強權劃定的圈圈之下來繞。（記者蔡文居攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台獨 親中愛台 謝龍介 賴清德
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧白斬雞腿
涮嘴炸物✧黃金中卷
小菜✧破布子漬苦瓜
小黃瓜如何保存？
轉寄

標題：謝龍介質疑如何台獨？賴清德詳述獨立步驟...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月8日‧星期四‧丁酉年五月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.