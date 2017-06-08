警眷號召帶往生警察遺照 到場「祝福」林飛帆結婚

2017-06-08 12:02

〔記者張瑞楨／台中報導〕太陽花學運領袖林飛帆將於本月11日結婚，彰化警方擔心有人滋擾而安排維安勤務，林飛帆雖發表聲明，請警察不要浪費資源，安排不必要的維安，但此勤務仍引發基層員警反彈，不滿情緒也蔓延到警眷身上，警眷‎陳明怡於臉書號召，「如果真有那勤務……，誰要跟我去拿過勞警察遺照到現場？祝福他害了警察命，結婚還能夠有警察保護」，陳明怡還透過臉書告訴警政署長陳國恩，「318往生的柯雄飛，趙子欽（支援太陽花學運維安過勞死的警察）是不是該帶遺照去祝賀他？」。

陳明怡於臉書上號召，如果維安勤務是真的，希望有人跟他拿過勞往生警察的遺照，到林飛帆婚禮現場「祝福」他，「他害了警察命，結婚還能夠有警察保護」。

另外，陳明怡也透過臉書，詢問署長陳國恩，林飛帆結婚的維安勤務是否恰當？是否該帶318學運往生的警察柯雄飛，趙子欽遺照去「祝賀」他？林飛帆是政府官員嗎？這個勤務是打擊警察？還是又多了一天愚人節？或是警察節的大禮（6月15日是警察節）？

陳明怡認為，林飛帆結婚本來就應該非常非常低調，因為他害死了2位警察（指318太陽花學運，兩名警察過勞死亡），不過，雖有人支持她的作法，但亦有人認為，帶318學運過勞死亡警察遺照，去婚禮會場「祝賀」林飛帆結婚，此舉不適適宜，張姓網友建議：「可以到警察局，但不宜至婚宴現場」，重點是維安的警力，不是林飛帆申請。