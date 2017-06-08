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被國民黨告加重誹謗.. 綠正妹發言人怒嗆：玻璃心

吳沛憶被國民黨告加重誹謗、透過臉書表達不滿。（資料照，記者劉信德攝）

2017-06-08  12:05

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨發言人吳沛憶在臉書上自爆，她被國民黨告加重誹謗罪。她痛批：「黨產真是國民黨心中最玻璃的一塊，被質疑不當取得黨產，國民黨就玻璃心，就要告。」

吳沛憶陳述，不當黨產處理委員會於6月6日召開國發院土地案的聽證會，國發院案是國民黨從民國45年起，未經葉家人同意，強佔人民土地所引起的爭議案件。去年11月，葉家向黨產會提出陳情，開始調查辦理。上個月，黨產會發布調查報告，並依法舉辦聽證會，要求各造就爭點進行說明。

吳沛憶表示：「國民黨在會中都在說自己被我們抹黑，然後丟出一份來源不清的契約，打完就跑，不願意正面回答黨產會的疑問，也不願意和當事人正面釐清。我的名字在會中被提好幾次，到今天我還是覺得好生氣。不是因為我被罵或被告，而是，這明明是一個國家舉行的聽證會，黨產會是由國會立法通過成立的，你在聽證會中，不回應陳情當事人，不回應委員會，回應民進黨發言人是什麼意思？」

她氣得怒批：「國民黨到2017年還在黨國不分嗎？都什麼年代了，中國國民黨可不可以現代一點！同為政黨從業人員，我真的覺的很丟臉！」並且呼籲：「該是國家的財產就要還給國家，該是人民的財產就還給人民」、「奉勸國民黨，別再玻璃心了。放下屠刀，誠實面對歷史一次，好嗎？」。

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相關關鍵字： 加重毀謗 吳沛憶 國民黨 民進黨發言人
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