楊烈臉書PO文助選挨罰 高等行政法院撤銷處分

2017-06-08 12:10

〔記者楊國文／台北報導〕知名藝人楊烈在去年總統大選投票當天，於個人臉書發文力挺小英，遭中選會以違反《總統副總統選舉罷免法》裁罰60萬元，楊烈不服提起行政訴訟，台北高等行政法院認為，前總統馬英九在101年選總統時的競選粉絲團「台灣加油讚」也發生類似狀況，情節比楊烈更嚴重，卻只挨罰50萬元，認定中選會對楊烈裁罰過重，有違法瑕疵，今判決撤銷原處分，發回由中選會另做適法處分。可上訴。

此案是去年1月16日總統大選投票當天，楊烈在臉書寫下「今天要選舉了！堅定信心不受任何干擾、威赫、誘騙！正確、勇敢選定總統：2號蔡英文」等文句，楊烈經網友告知後，即自行刪除，仍遭民眾檢舉違反選罷法等相關規定。

中選會認定，楊烈的臉書沒有設為不公開，不特定人均可進入臉書瀏覽上述內容，而楊烈臉書的內容明確指明被選舉人號次、姓名、候選人及政黨，其字義目的在幫助使選民投票給特定候選人及政黨，認定楊烈屬助選行為，已違反《總統副總統選舉罷免法》第50條第2款所規定的「政黨及任何人不得於投票日從事競選或助選活動」規定，裁罰楊烈60萬元。

楊烈不服提出行政訴訟，台北高等行政法院開庭時，楊的委任律師鍾秉憲指出，楊烈當天發文後不久就立刻刪文，不僅發文時間是午夜，而且用的還是自己個人臉書，行為顯然不構成中選會過去所說的系統性、組織性等要件，情節非常輕微，影響範圍只及於自己的親朋好友，相較於馬英九官方競選粉絲團過去只被罰50萬元，顯然並不合理。

台北高等行政法院認為，楊烈行為已違反《總統副總統選舉罷免法》規定，但比起前總統馬英九在101年選總統時的競選粉絲團「台灣加油讚」在競選當日有組織、系統性及計劃性的助選行為，情節顯然較輕微，卻裁罰60萬元，比另案「台灣加油讚」案裁罰50萬元來得重，有裁量恣意的違誤，因此今撤銷原處分，發回由中選會另做適法處分。

中選會法政處長賴錦珖回應，馬英九粉絲團當時是小編不慎犯錯，當事人並不知情，而楊烈卻知道自己行為違法，而且這類po文可以複製傳播，影響力也比傳統媒體還要大，所以才加重裁罰。

鍾秉憲聞言立刻反擊，沒什麼人會在選舉當天特地搜尋楊烈個人臉書，且國會目前還擬要修法降低社群網路發文的罰則，可見其所要規範的對象應該是報章媒體而非私人社交領域，中選會說法與修法方向明顯是自相矛盾。