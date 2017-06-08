體驗籃球館投籃投了7次才進 柯P這樣解釋...

2017-06-08 12:16

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今早到和平實小籃球館參加啟用儀式，對於昨傳出耗資21億新建卻不能打決賽一事，柯文哲澄清和平實小籃球場，當然可以打決賽，只是決賽觀眾較多，才會移至小巨蛋舉行；柯文哲除了致詞、聽取工程簡介，還下場「投籃」體驗新球場，但柯文哲在籃框前投了6球都沒進，直到第7球才成功破網。

綜合媒體報導，柯文哲下場投籃體驗新球場，在籃框前面怎麼投就是不進，但他不放棄，投到第7次的時候終於投進了，而被媒體問到投籃的感覺如何，柯文哲則笑著說，這叫「年久失修」。

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