攬外國專才爭議 林全：過度封閉將喪失競爭力

2017-06-08 11:43

〔記者李欣芳／台北報導〕立法院日前審查「外國專業人才延攬及僱用法」草案，部分民進黨立委質疑鬆綁外國人才來台尋職及實習，會因此引進低薪白領外勞，行政院長林全今天上午指出，目前歐美各先進及鄰近國家，為爭取外國人才，都競相透過尋職、實習的機制來吸引各國年輕人才，他強調，「制度鬆綁改革一定有陣痛期，但過度的封閉與保護，只會使我們喪失競爭力」。

林全今天主持行政院院會時表示，有關外界所提，草案規劃的實習制度沒有納入勞基法加以規範，實習津貼未能比照聘僱外籍專業人才的薪資水準，質疑政府是為了引進低薪白領，此類說法顯然是將「實習生」視同「勞動者」，是誤解國際行之有年的實習制度，更與國際趨勢相悖。

林全說，目前歐美各先進及鄰近國家，為爭取外國人才，都競相透過尋職、實習的機制來吸引各國年輕人才，為國家經濟發展注入新血、開創新的產業地圖。而我國面臨國際人才競逐激烈及國內人才外流問題，更要掌握時機，透過對延攬外國優秀人才的鬆綁及改革措施，提供給國內青年一個更國際化的工作環境，以及更有競爭力的產業發展模式，進而開創更多的商機與就業機會。

面對爭議，林全請國發會及相關部會，持續與立法院朝野各黨團及社會各界協調溝通，早日完成立法程序，讓我國在國際競爭人才方面不要落後。