駁和平實小不能打決賽 柯：不會只賣XL尺寸衣服

台北市長柯文哲強調，和平實小籃球館複合了羽毛球、桌球，柔道、摔跤、擊劍等運動項目都可使用，是個多功能場館，和大巨蛋有所區隔。（記者沈佩瑤攝）

2017-06-08 11:30

〔記者沈佩瑤／台北報導〕世大運進入倒數，卻傳出斥資21億新建的和平實小籃球場只能打預賽，市長柯文哲今恰巧到和平實小籃球場參加啟用典禮，被問到花了21億卻不能打決賽時，柯文哲表示，很早就決定決賽在小巨蛋舉辦；台北市有各種不同場館，適應不同人數觀眾，就像台北市不會只賣XL尺寸的衣服，卻沒有其他尺寸可選。

台北市長柯文哲今早到和平實小籃球館參加啟用儀式，對於昨傳出耗資21億新建卻不能打決賽一事，柯文哲強調，和平實小籃球場當然可以打決賽，但國際大學運動總會（FISU）希望決賽時人可以多一點，所以移到可容納1萬5千人的小巨蛋。體育局長鄭芳梵補充，一開始FISU就決定決賽是在小巨蛋舉行，因為籃球是國內觀眾人數最多的比賽。

此外，柯強調，經政策調整，和平實小籃球館複合了包含羽毛球、桌球，柔道、摔跤、擊劍等運動項目都可使用，是個多功能場館，和大巨蛋有所區隔。

對於和平實小籃球館從郝市府時期開始興建便爭議不斷，會不會認為自己概括承受爭議部分？柯僅說，捷運工程局除了蓋比較慢，工程品質都很好。