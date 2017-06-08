謝龍介質疑親中愛台雙重標準 賴清德：不用替中國質疑我

謝龍介（右）與賴清德（左）兩人針鋒相對，謝一度衝上報告台與賴發生爭執。（記者蔡文居攝）

2017-06-08 11:10

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市長賴清德的「親中愛台」說，今天在台南市議會持續發酵，市議員謝龍介今天質詢時，質疑賴清德雙重標準，兩人針鋒相對，謝一度衝上報告台與賴發生爭執。賴清德則表示，「你沒必要替中國來質疑我。」

謝龍介質詢一開始質疑賴清德，指其親中愛台立場和前總統馬英九的立場有何不同？是雙重標準。他並質疑賴清德主張台灣獨立得面臨中國的挑戰，發生戰爭是否站在第一線？要死傷多少人？要如何獨立？

賴清德重申，親中愛台是以台灣為核心，向中國伸出友誼的雙手，希望透過交流進一步了解、理解、諒解及和平發展。賴清德並重申說，「不管擔任任何職務，我主張台灣獨立的立場不會改變。」

賴清德說，台灣獨立第一步就是要內部意見要一致，「先安內再和外」。謝龍介隨後打斷賴清德說，「我第一個沒辦法和你一致。」

謝龍介說，「你認為台灣獨立，不用戰爭，你不要灌迷湯。」他大聲說，「你是否繼續主張台灣獨立？不管你擔任何職務。」

賴清德則說，「第一，有資格質疑我親中愛台是否正確的，其實是中國，你沒必要替中國來質疑我。」謝則說，「真正會出賣台灣的是你！」

謝龍介質詢過程中，全程與賴清德針鋒相對。謝龍介說，「你不說，那讓我來說。」最後甚至直接走上報告台，與賴清德發生爭執。主席唐碧娥則一再要求謝離開報告台，謝則不予理會。

兩人在報告台上你一言我一句，雙方爭執不下。因時間已到，賴清德最後說，要來這，要經過選舉，並嗆謝說「你要當市長還早！」謝則回嗆說，「你要當總統還早！」雙方不歡而散。