中部聯合用水工程二階環評 環團及居民要求先開聽證會

2017-06-08 11:10

〔記者楊綿傑／台北報導〕為因應苗栗、台中地區未來用水需求及穩定供輸，水利署提出「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程」開發計畫，此案歷經一階環評有條件通過後被法院撤銷，隨即進入二階環評，今進行範疇界定會議，環團與居民會前就在環保署前抗議，指控此為搶農民水給工業用，呼籲應先進行聽證會。

「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程」開發計畫於1996年由水利署提出，2010年以有條件通過一階環評，但因未考量採開挖隧道方式取水，將穿越地質極度不穩定的斷層地帶，有重大影響環境之虞，且未提出確保農民灌溉用水的具體計畫等原因，台北高等行政法院在2011年判決撤銷一階結論，水利署主動進入二階環評。

玉鼎法律事務所律師呂旺積說，在撤銷環評的判決中明確指出，本案應該確保農民灌溉用水之具體計畫。政府為了保障后里中科工業用水穩定，枯水期時農業用水常被調撥，農民權益被犧牲。他要求政府必須明訂出水權的優先順序，並確保農業用水的噸數，否則工程一旦進行是不可逆的。

台灣蠻野心足生態協會成員張豐年醫師表示，水源聯合運用主要是利用石岡壩，但國內水資源環境在建壩建堰之後上游淤積、下游掏空，中興大學教授也已公開支持拆除石岡壩，所以建議在進行水源聯合運用輸水工程前，應該先進行聽證程序，並先不要納入前瞻建設。

地球公民基金會專員吳其融說，根據水利法，農業用水應先於工業用水，而中部水資源長期的問題，在農業用水被長期調撥，非聯合運用後，再使更大量的農業用水被調撥。他認為，水資源的問題在於使用正義的討論，應該從開發為主轉變成管理為主，從漏水率、污染水資源改善利用等方向處理，當然他也支持進行聽證程序。

后里在地居民金水伯說，這是騙農民的，水是要給工業用的，對搶農民的水給工廠用的做法，他堅決反對。當地公館里馮里長也說，如果是為了農民開發他贊同，但實際是利用農民名義，把水給工業用，希望開發單位可以再審慎評估考慮。