新北空屋問題嚴重 時力要求朱立倫通盤檢討

時代力量新北市黨部今開記者會表示，心北市空屋率過高，這問題也可能在「塭仔圳」及「淡海二期」重演。（資料照，記者李雅雯攝）

2017-06-08 11:32

〔即時新聞／綜合報導〕國內許多新興城鎮人口成長不如預期，空屋率問題嚴重。時代力量新北市黨部今開記者會表示，「淡海新市鎮」及「新莊副都心」空屋率過高，就是當初規劃缺乏整體視野，同樣的問題也可能在「塭仔圳」及「淡海二期」重演，他們要求新北市府應通盤檢討都市計畫。

據《聯合報》報導，時力新北黨部執行長陳志明表示，桃園的人口成長率高於新北，但新北仍然繼續蓋房子，新蓋房屋的可供居住人口竟是新增人口的3倍，「淡海新市鎮」及「新莊副都心」空屋率過高問題，就是當初計畫核可時缺乏整體視野，且人口預估模式的粗糙也是空屋率居高不下的主因。

時代力量智庫副執行長彭盛韶也說到，同樣的問題也可能在「塭仔圳」及「淡海二期」重演，「塭仔圳」當初的計畫中寫明將引入6萬6千人，但這數字遠高目前居住人口，且近年來新莊、泰山兩區人口不斷下滑，這數字可能過度樂觀，另外，「淡海新市鎮二期」也維持與一期相同的預估人口。

報導也提到，時力新北黨部呼籲，人口的推估要縝密不能過於樂觀，數據引用要正確，進行的都市計畫都應透明讓人檢視，規劃中的計畫則應定期公開劃定區域的人口數。另外，新北市府也要在計畫執行不如預期時積極檢討，別再製造更多空城。