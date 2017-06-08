台北網球中心賽事剩3天 王世堅批根本還未完工

2017-06-08 10:56

〔記者郭安家／台北報導〕2017年台塑盃國際男、女子職業網球錦標賽，本週日、6月11日於台北網球中心開打，民眾免費入場，這也是世大運新場館的測試賽。不過，台北市議員王世堅於臉書張貼網球中心照片，指這不是工地、什麼才是工地，網球中心根本還未完工、竣工、驗收，難道府會在3天內神速發出使用執照？有這麼荒唐事情嗎？

世大運執委會發言人楊景棠表示，按照原本規劃，網球中心7月才會完工，目前進度超前，本來就是今天才會取得使用執照，測試賽本月11日開始，相關設施也都完工，選手使用上沒有問題，此外，也會藉由測試賽檢視場館的不足，並加以改善。

外界質疑網球中心仍像工地，楊景棠說，目前正在進行收尾的工程，如人行道磚、植樹景觀、路燈等附屬設施，預定6月底就會全數完工。

不過，王世堅批評，柯文哲5月10於臉書表示，世大運主場準備就緒，符合國際網總標準的台北網球中心，以及籃壇新地標台北和平籃球館，都已進入驗收階段，將於5月18日完工。但網球中心尚未完工，連1顆球都還沒進駐，遑論其他專業設施與器材，市府難道不怕開天窗，成為國際笑話嗎？

王世堅還張貼照片，指「請問柯市長這不是工地，什麼才是工地？停止吹牛，認真做事可以嗎？」