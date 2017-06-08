林全宣傳前瞻明下鄉 首站視察烏山頭水庫

2017-06-08 08:49

〔記者李欣芳／台北報導〕為加強宣傳前瞻基礎建設計畫，閣揆林全日前指示各部會首長在立法院休會期間安排下鄉說明，將帶頭下鄉宣傳前瞻計畫的林全，明天週五將到台南市視察烏山頭水庫清淤隧道，作為立院目前休會期間下鄉宣傳前瞻計畫的第一站。

行政院發言人徐國勇表示，各部會相關首長已規劃下鄉，林全也安排帶頭下鄉宣傳前瞻計畫，具體的行程正陸續安排， 行政院在前瞻特別預算編列720億元縣市管河川及區域排水整體改善計畫，主要就是要加強各縣市的排水功能，未來將考慮輕重緩急，決定哪些改善工程要先做，但整體的治水特別預算並沒有要增加，特別預算也沒有重編的問題。

6月1日到3日全台各地的大豪雨，造成不少縣市的災情，也讓政府意識到加強縣市排水功能的重要性，經濟部今天將在行政院院會提出「因應氣候變遷治水工作之策勵與前瞻」的報告，林全昨在臉書表示，這次因滯留鋒面與西南氣流導致短時間強降雨，使內水不及宣洩排出導致多處淹水，引發社會各界對於治水預算的重視。

林全說，水利署除了檢討各水系的防洪規劃外，也將與營建署研究加強各縣市的排水系統，若為「流域綜合治理計畫」可容納的預算，應加速辦理；若非該計畫可容納的預算，可由「前瞻基礎建設計畫」的水環境部分經費優先處理。未來水環境建設將搭配流域綜合治理計劃現有機制，加速並整合中央各部會資源，因應極端氣候劇烈改變所帶來的影響，加強都市排水與防洪工程。

身兼民進黨主席的蔡英文總統昨在民進黨中常會強調，在水患過後，行政團隊更應加強宣傳前瞻計畫，多向民眾說明清楚。蔡總統週五也預定到台南參訪水利設施與長照機構。