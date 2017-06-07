林飛帆婚禮警力維安 警稱避免不同立場人士前往「祝賀」

2017-06-07 21:56

〔記者湯世名／彰化報導〕「好大的排場！」太陽花學運領袖林飛帆即將於11日在彰化縣顏氏牧場舉辦婚禮，原是美事一樁，不料彰化縣警方當天將部署警力的公文突然被PO上多個臉書社團，引發網友狂酸警方「難道晚上還派警衛守洞房？」更有網友怒罵警方「抱大腿」、「浪費警力」，還有網友不解說：「警力佈署公文竟然外洩，太扯了！」更有網友酸「林飛帆是誰？」怒罵聲排山倒海而來，警方已展開損害控管。

彰化縣警局晚間強調，因為林飛帆立場較鮮明，且當天可能有不同立場人士前往「祝賀」，因此警方配置便衣、制服員警共12人在場戒備。警方強調，因婚禮現場靠近八卦山縣道139線，該路線向來是重機、超跑試車的路線，因此，平時就有安排警力在沿線值勤取締，因此林飛帆婚禮當天安排的警力，也是原本假日取締違規勤務的警力，並沒有增加太多人在該處。

根據臉書「警察之友會」PO文，彰化警分局一份公文上明載「執行0611專案~318學運成員林飛帆於顏氏牧場舉辦婚宴」警力佈署表，勤務從當天下午4點到深夜10點，預估現場人數為3、400人，現場指揮官為彰化警分局長陳順和，副指揮官為副分局長徐方谷，部分派出所、分駐所也都將派員警站崗。

警力尚未部署，這份公文今天突然被PO上多個臉書社團，引發大批網友砲轟「浪費警力」、「為什麼結個婚還要警力部署啊」、「真的是大開眼界」、「難道晚上還派警衛守洞房」、「基層警察還不夠忙嗎？ 」還有網友酸言：「以後大家結婚都可以申請警察當保全保鑣了。」另有網友推測，應該是某位「不爽」被排到維安勤務的員警，把警力佈署公文外洩昭告天下。

更有網友狂酸這場婚禮「差點以為是告别式」、「現在是在獎賞大腸花有功人員嗎」、「林飛帆是誰呀？ 」更有網友說：「要警察維安勤務，只有在這鬼島才會發生，可惡可悲」。不過也有網友打圓場，認為是警方一廂情願，把婚禮當陳抗，根本不關林飛帆的事。

彰化縣警方已連夜召集幹部回縣警局開會，研議將損害控管到最低。由於正逢全國高階警官調動之際，突然爆發此事，還有人以「陰謀論」來推敲，要讓即將調動或升官的高階警官「好看」。