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警力要來婚禮維安 林飛帆聲明請彰警懸崖勒馬

2017-06-07  21:52

〔記者王俊忠／台南報導〕太陽花學運領袖林飛帆將於6月11日在彰化一處牧場舉行婚禮，傳出彰化警方要在婚宴現場動員三、四百名警力與義警、協勤民力，進行「所謂的維安」，遭網友po網酸林飛帆世紀婚禮、好大排場。對此，林飛帆今晚在臉書嚴正駁斥有請彰化警方動員維安，請彰化縣警方即刻懸崖勒馬，不要耗費國家資源。

今天傳出彰化警方維安人力名單被po上網，還有網友貼到警政署長臉書，網友猛酸彰化警方與林飛帆。

對此，今晚本報記者向林飛帆查證此事，林飛帆稍早在個人臉書貼出三點嚴正聲明，並對有警員公布其婚宴地點有些微詞。

林飛帆表示，一、他從未要求、更不會要求警方來替他們的婚禮進行任何協助。截至此刻為止，彰化縣警方從未聯繫過他們，甚至告知任何將前來他們婚宴現場的事宜。

二、從籌辦婚宴的過程中，他一直保持低調，不希望婚禮曝光，一方面是因為他和雅萍及雙方親屬都認為婚宴是相當個人的事情，並非公共議題，不應該佔據應屬公共議題發聲的媒體版面。二方面，因為他個人可能被媒體關注的因素，他們更希望保持低調，就是不希望媒體或任何單位耗費時間、心力與資源來關注他們個人。也因此，婚禮的時間、地點一直都只有親朋好友知道，直到前陣子媒體掌握訊息後爆料曝光。即便如此，對於親友們接到各種媒體或警方詢問婚宴細節，都請親友們低調不要回應。如果今日傳出「彰化縣警方要大規模來他婚宴現場進行所謂的維安」的訊息屬實，他希望彰化縣警方即刻懸崖勒馬，不要耗費國家資源。

三、從籌備婚禮以來，他一直希望婚宴是愉快且相當私人的事情，直到訊息被媒體曝光，這段時間很多媒體報導和詢問，甚至今日警方將我婚宴地點公開，已經嚴重打擾他們與家人們的隱私。婚禮雖是個人人生大事，但對台灣社會而言，卻是微不足道的小事。台灣現下有各種公共議題正在發生，應該被關注，但卻苦無發聲的管道和平等的話語權，與其關注個人婚事，他希望大家不如將時間心力放在現下正在發生的各種社會議題。

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  • 林飛帆彰化婚禮傳警方將大動員維安遭網友狂酸，林飛帆在臉書嚴正聲明請彰化警懸崖勒馬。（記者王俊忠擷取自林飛帆臉書）

    林飛帆彰化婚禮傳警方將大動員維安遭網友狂酸，林飛帆在臉書嚴正聲明請彰化警懸崖勒馬。（記者王俊忠擷取自林飛帆臉書）

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