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反年改團體將重返立院 蘇嘉全：拒馬不必圍一圈

2017-06-07  19:21

〔即時新聞／綜合報導〕立法院長蘇嘉全今下午指示，因反年金改革團體下週四將重返立法院抗議，希望在重點區架設拒馬進行有效阻隔即可，不必又用拒馬將立法院圍一圈。

《蘋果日報》報導，蘇嘉全今天下午召開院務會議，會中指出，過去警方用層層拒馬包圍立法院來阻隔抗議團體，連立委都諷刺立院變成監獄，針對下週四反年改團體將重返立院抗議，蘇嘉全希望警方能針對重點區架設拒馬就好，不必又在立院外圍上一圈。

報導提到，蘇嘉全在會中指示秘書長林志嘉多與警方溝通，希望能兼顧立法院的形象與維安。

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  • 針對反年金改革團體下週四將重返立法院抗議，立法院長蘇嘉全今下午指示，希望在重點區架設拒馬進行有效阻隔即可。（資料照，記者彭琬馨攝）

    針對反年金改革團體下週四將重返立法院抗議，立法院長蘇嘉全今下午指示，希望在重點區架設拒馬進行有效阻隔即可。（資料照，記者彭琬馨攝）

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相關關鍵字： 反年改 反年改團體 反年金改革 拒馬 拒馬蛇籠 監獄 立法院 蘇嘉全
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