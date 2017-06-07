林飛帆6/11彰化辦婚禮 低調婉謝採訪

2017-06-07 18:42

〔記者王俊忠／台南報導〕太陽花學運領袖林飛帆將於六月十一日在彰化地區一家牧場與熱戀多年的女友林雅萍舉行婚禮。對此，林飛帆今天受訪時說，關於婚禮的事就不回應了，先前他有在臉書發過聲明並認爲結婚這件事真的不太值得占據太多媒體版面，畢竟不是公共議題，對於婚禮事宜，他不做任何說明也不會讓媒體採訪，請媒體朋友見諒。

林飛帆表示，他知道媒體朋友有報導新聞的壓力，只是關於公眾人物的公、私領域，他一直算是分得很清楚，不希望混淆這兩者在媒體上應該得到關注的比例，很謝謝媒體朋友關心婚禮事宜、也知道記者工作上的為難，因為寫他的婚禮是很無聊的事，也請媒體諒解他在公、私事務上一直不希望被混淆的立場。

據林飛帆的親友了解，飛帆6月11日的婚禮沒選擇在台南辦，而是挑在彰化地區的一家牧場舉行，因為飛帆未婚妻雅萍是台北人，這對新人住家分處北、南兩地，可能基於受邀親友交通移動上的方便考量，選在近中間位置的彰化地區完成終身大事。

婚禮當天下午證婚儀式後有茶會，晚上有婚宴，賓客多是發給新人的同學、朋友、父母與長輩好友，林飛帆與家人都很低調，帖子只發給至親好友。對這對新人能修成正果，有林家親友說之前曾看過飛帆與女友雅萍的交往互動甜蜜恩愛，就有感覺兩人一定會在一起幸福的過日子，當然會送上大大的祝福。