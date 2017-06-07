前瞻治水經費 政院副院長林錫耀：約720億

2017-06-07 18:13

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台灣日前降下豪雨，造成嚴重災情，民進黨發言人楊家俍轉述，行政院副院長林錫耀今天在民進黨中常會表示，未來前瞻基礎計畫有關治水經費約720億。兼任民進黨主席的總統蔡英文表示，針對前瞻基礎建設這部份，都要對外加強對民眾說明。

楊家俍轉述，林錫耀於中常會指出，6月1日的強降雨非常罕見，全台有超過10個測雨觀測站，測得雨量都超過1千公釐，幾乎是3天就降完這些地區半年的雨量，本來這是屬於百年頻率的降雨，近幾年幾乎是每10年就發生一次，顯然極端氣候狀況非常嚴重，未來在治水工作上要注意，強降雨在這些極端氣候所帶來的自然災害。

林錫耀舉例說，這次強降雨影響面積大概兩千多公頃，其中面積最大的是雲林，有一千兩百多公頃的災害，整體台灣的農損，大概超過一點六億，以南投最嚴重。

林錫耀也提到，未來前瞻基礎計畫有關治水約720億，大多會進行河川改善計畫，治水是一個長期工作，過去民進黨執政的八年八百億的治水計畫，將原來的一千一百五十平方公里的易淹水地區，改善了五百四十平方公里，接下來馬政府提出的六年六百億治水計畫，目前還在執行，也即將改善三百二十平方公里的易淹水地區，剩下的兩百九十平方公里，未來希望透過前瞻基礎建設計劃裡，有關水環境部分，能把其中兩百平方公里易淹水地方治理好，降低水患影響人民的生活。

此外，林錫耀表示，最近有說法認為治水工程沒有用，這種說法有失偏頗，未來在前瞻基礎建設計畫的水環境部分，不只是只有工程計劃，還包括其他技術上管理，如水土保持、分洪、包括滯洪、減洪，在都市地區也會以都市管理的手段，減少都市淹水的情況發聲，在公園綠地設置滯洪池，及未來新開發的案子，都能把滯洪及減洪需求考量進去。

兼任民進黨主席的總統蔡英文對此要求，針對前瞻基礎建設這部份，都要對外加強對民眾說明，尤其這次水患過後，希望能儘快將前瞻基礎建設計劃通過。