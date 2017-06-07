洪秀柱再向吳喊話 「他不提前交接、我就提前走」

2017-06-07 17:38

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席洪秀柱今日再度向即將接任的黨主席當選人吳敦義喊話，希望恢復交接協商，並盼七月中旬前就能完成交接。面對媒體詢問如果吳敦義仍堅持依原規劃八月二十日召開全代會時再交接怎麼辦？她說，「他不提前交接，我就提前走」，「要不然廖國棟（立法院國民黨團總召）天天要我滾﹗」

洪秀柱還說，她不會默默的走，一定會讓大家知道。至於是否可能下週提前請辭？她說，「我不知道」。

對於吳敦義陣營日前表示，如果洪秀柱提前辭職，可以先由代理主席代理，洪秀柱說，如果吳敦義那麼執著八月二十日全代會才要接任，她建議吳敦義可以仿效當年馬英九上任黨主席前的作法，指定屬意的秘書長人選，例如像是前總統府秘書長曾永權，由代理主席任命擔任國民黨秘書長，即可先行掌握黨機器，人事案再交由二十全代會進行追認。

對於吳陣營主張依黨章規定，必須在全代會召開二個月前公告，國民黨考紀會主委劉漢廷指出，其實這有解套方案，只需要將中常會決議提報二十全代會做追認即可，無須拘泥二個月的規定，吳敦義其實可以不必堅持八月二十日再交接﹔國民黨秘書長莫天虎則說，如果吳陣營同意七月一日召開全代會，原定七月八日、二十九日舉行的中央委員、中常委選舉，也就不必再延後辦理。

至於中央委員提名問題，洪秀柱說，其實現任中央委員有一百六十三位要連任，這些都會優先提名，只剩下四十七個提名員額空間，她與吳敦義只要協商一下，很容易解決，而大陸地區黨代表遴選，具資格者只有八十三個，她與吳可以共同決定，兩人的重複名單一定很多，如果扣除掉重複的以及兩人都不要的名單，一定可以非常圓滿的處理。