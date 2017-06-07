生醫產業若延宕 蔡英文:科技部要負全責

2017-06-07 17:11

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨中常會今天邀請科技部次長蘇芳慶報告「生醫產業創新推動方案」，民進黨發言人楊家俍轉述，兼任民進黨主席的總統蔡英文聽完報告後感嘆，她在擔任行政院副院長時（上次民進黨執政）參與新竹科學園區的生醫園區、南港中研院國家生醫園區的協調工作，現在民進黨重返執政，一個年底完工，一個才正要動工，延宕多年，希望行政部門要深自警惕，「未來生醫產業若延宕，科技部要負全責，並且要整合好其他部會。」

民進黨今天下午舉行中常會，會中邀請科技部次長蘇芳慶以「生醫產業創新推動方案」進行專案報告。民進黨發言人楊家俍會後轉述兼任主席的蔡英文裁示。

據轉述，蔡英文指出，台灣的生醫產業有發展的條件和基礎，應整合人才、資金、法規、硬體建設，打造一個更完整的生醫生態體系。尤其是台灣有很好的研發能量，也有充沛的資金，更是有很多人才，台灣發展的潛力是亞洲地區前幾名國家。

楊家俍轉述，在立法工作上，蔡英文也指出，有一些法規已經開始修正，將來還會陸續有相關法律都送進立法院，「麻煩立法院能夠盡快把這些立法完成，因為這個產業最重要就是把法規結構做好，把人力跟能量可以釋放出來。」

談到台大在新竹科學園區的生醫園區以及位於南港中研院的國家生醫研究園區時，蔡英文感嘆說，她當年在擔任行政院副院長時，曾經參與南港中研院國家生醫園區的協調工作，她和國防部協調撥出202兵工廠的土地，民進黨執政時協調土地取得，到現在已經超過8年，蔡總統感嘆現在民進黨重返執政了年底才要完工，未來在產業進駐後，應該很快會變成生技發展的重鎮。

至於台大在新竹科學園區的生醫園區，蔡總統也表示，延宕了17年總算動工了，這對於台灣生醫產業的發展很重要，也對整個新竹地區醫療的需求非常重要。這2個園區具有指標性的意義，但希望產業不只在新竹、中研院，而是沿著高鐵發展的線性聚落。

蔡英文表示，目前執行的主力是科技部，科技部要加速落實相關規劃，部會之間也要充分溝通，正如同副總統陳建仁曾經說過，我們一定會打造台灣成為亞太地區生醫研發的產業重鎮。未來生醫產業若延宕，科技部要負全責，並且整合好其他部會。

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