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參加徵聯活動 企業家誇馬英九像「玉皇大帝」

東吳大學中文系2016全球徵聯活動7日頒獎，前總統馬英九（右）出的上聯「秋刀出鞘漁民笑」，由趙偉成（左）以「春劍歸山蘭客歡」獲得第一名與獎金一萬元。（記者張嘉明攝）

2017-06-07  17:13

〔記者林良昇／台北報導〕前總統馬英九今出席東吳大學中文系舉辦的全球徵聯活動頒獎典禮，身為上屆徵聯活動得主，有「台灣發明王」之稱的全國科技研發董事長王登福受邀出題，並在致詞時誇馬英九面向跟「玉皇大帝」一樣，生在秦朝可以直接逼退秦始皇，身在日本可以直接當天皇。

東吳大學中文系舉辦全球徵聯活動，去年以馬英九所寫的「秋刀出鞘漁民笑」為上聯徵求下聯，今下午舉行徵聯活動頒獎典禮，特別邀請馬出席並頒發首獎，並現場揮毫寫下聯贈予第一名獲獎者。

馬英九致詞時說，他在總統任內曾送關於紅豆的詩，並請人翻譯成西班牙文給友邦瓜地馬拉前總統，讓兩國關係非常友好；他也認為，推廣詩文創作，配合活動，也可以增加觀光深度。

本次典禮也邀請之前全球徵聯活動的得獎人王登福出題，並宣布下一屆全球徵聯活動上聯。他在致詞時說，誇馬英九是「所有總統裡面相最好」，「面相像玉皇大帝一樣」，如果在日本可以直當天皇、生在漢朝可以直接當國王，生在秦朝可以直接逼退秦始皇，甚至「功高蓋天遮太陽」；馬則坐在台上微笑以對。

王登福的命題則是「一例一休修得正」，他說，這上聯是最熱門、有點爭議的題目，不管反對還是贊成，都可以來投稿，政府的「一例一休」政策是先進國家提倡，但和台灣社會經濟狀況不符合，時間還沒有很成熟，相信未來是很好的德政，上聯的「得正」是雙關語，很適合大眾發揮。

東吳大學中文系2016全球徵聯活動7日頒獎，同時由全國科技研發董事長王登福（右）公布下一屆全球徵聯活動上聯為「一例一休休得正」，歡迎各界踴躍投稿。（記者張嘉明攝）

前總統馬英九。（記者張嘉明攝）

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