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藍議員要賴神以親日方式親中 質疑意在總統大位

2017-06-07  16:45

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會國民黨團今天下午發出聲明，肯定台南市長賴清德「親中愛台」說；黨團書記長王家貞表示，現在賴清德開了第一槍，請小英要小心對手來了，並要求賴清德要拿出「親日」的方式來「親中」。

王家貞表示，高喊台獨的賴清德能說出「親中愛台」4個字，真的是跌破所有人眼鏡，髮夾彎轉得真的超大，可是國民黨團願意從正面思考，正面解讀賴清德「親中愛台」的涵意。

王家貞說，相信賴清德這句話是說給小英聽的，因為他發現台獨是條死路，不承認92共識，只會讓台灣陷入萬劫不復的困境，小英政府反應也真快，一位六都市長的說法，總統府立刻發文表示看法一致，是擔心兩岸這個區塊的話語權拱手讓人了嗎？

她說，從好處想，小英政府要謝謝賴清德幫她的不承認92共識找了個台階下，但賴清德既然開了第一槍，小英要小心了，因為一心想選總統的賴清德，藉著親中愛台說，為自己下一步，打了一個很深的樁。

賴清德前天在議會，針對國民黨市議員張世賢質疑他「反中、台獨」時，反駁他是「親中愛台」，引發各界議論。賴清德昨天受訪時進一步指出，台灣與中國本就應該相互尊重，「台灣親近中國」、「中國親近台灣」，可是面對中國對台灣政治封殺愈趨嚴厲，「親中愛台」本意，就是反抗中國不合理封殺台灣生存空間。

賴清德強調，台灣本來就要跟中國和平相處，彼此互相幫助，共創繁榮，但是，因為中國在對台的政策上面變得非常嚴厲，不僅僅封鎖台灣外交空間，原屬於人權的部分都封鎖，特別是世界衛生組織的事情，所以，「我們對中國這種封鎖做法，表達不同意見的時候，其實這是一種反抗，不是反中。」

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  • 國民黨南市議會黨團書記長王家貞要求台南市長賴清德，要拿出「親日」的方式來「親中」。（資料照，記者蔡文居攝）

    國民黨南市議會黨團書記長王家貞要求台南市長賴清德，要拿出「親日」的方式來「親中」。（資料照，記者蔡文居攝）

  • 台南市長賴清德強調，「親中愛台」本意，就是反抗中國不合理封殺台灣生存空間。（資料照，記者蔡文居攝）

    台南市長賴清德強調，「親中愛台」本意，就是反抗中國不合理封殺台灣生存空間。（資料照，記者蔡文居攝）

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