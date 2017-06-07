美國防部報告 重申持續協助台灣自衛能力

蔡英文總統今天在接見美國智庫「國家亞洲研究局（NBR）學者專家訪問團」時表示，台灣除持續向美國採購適當防禦性武器，也將加強發展國防產業，希望川普政府能依據《台灣關係法》及「六項保證」來提供協助。（總統府提供）

2017-06-07 16:14

〔記者鍾麗華／台北報導〕雖然有美國媒體上月底報導，川普政府為改善與中國的關係，暫緩對台軍售，不過，美國國防部於當地時間6日公布「2017年中國軍力報告」指出，中國軍力持續變強，並強調將持續協助台灣維持自衛能力。

根據《中央社》報導，五角大廈送交國會的「2017年中國軍力報告」中再度重申美國的一貫立場：維持基於美中「三個公報」與《台灣關係法》的「一中政策」。而美國根據台灣關係法，包括提供台灣足以維持自衛能力的防禦性物品與服務，有助於台海的和平、安全與穩定。

報告中指出，中國軍事現代化能力快速提升，據中國官方公開數據顯示，自2007年到2016年，中國國防預算每年平均以8.5%的速度增長，已達台灣的14倍，而台灣正努力發展國防計劃，以抗衡中國逐漸成長的軍事能力。

蔡英文總統今天在接見美國智庫「國家亞洲研究局（NBR）學者專家訪問團」時表示，台灣除持續向美國採購適當防禦性武器，也將加強發展國防產業，希望川普政府能依據《台灣關係法》及「六項保證」來提供協助。

蔡英文強調，《台灣關係法》立法至今已38週年，為台美交往建立法律架構，也確保兩國關係全方位的發展。在這個堅實的基礎上，我國期盼台美合作，共同推動更進一步的夥伴關係，包括更具策略性的區域安全合作、更廣泛的經貿往來，以及更堅實的互信。

總統表示，台灣將在區域及全球安全事務上，扮演更積極的角色。做為美國可靠的夥伴，台灣將持續共同維護區域及全球安全。