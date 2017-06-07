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為世大運加油 劉世芳籲善用民力、做好反恐維安

立委劉世芳以籌辦高雄世運經驗，建議世大運應善用民力並做好反恐維安。（記者王榮祥攝）

2017-06-07  16:03

〔記者王榮祥／高雄報導〕擔任台北世界大學運動會委員的立委劉世芳，今邀集高雄市體育團體、各級公職成立「世大運高雄加油團」，為出征世大運的高雄國手群加油打氣﹔她也分享籌辦世運經驗，關鍵在善用民力與反恐維安。

2009高雄世運會被譽為是最成功的世運會，當時負責統籌相關事宜的總執行長即是立委劉世芳。

劉世芳建議世大運須善用民力與重視反恐維安，她強調世運帶給高雄的，不只是硬體設備升級，最重要的是增進市民投入志願服務的精神，也凝聚對高雄的認同與榮譽。

而舉辦國際賽事的關鍵，其實是國家安全與反恐工作，尤其國際上頻頻發生恐攻事件，顯見反恐維安機制、是成功舉辦全球性運動賽會不可或缺的條件。

她透露世運前曾前往美國國土安全部，與美方共商反恐處理機制，再加上國際友邦合作、相互交流資訊，在整個國土安全有完善機制得以因應，並確保選手權益與安全，進而讓整場體育盛事完美落幕。

劉世芳同時表示，滑輪溜冰一直是高雄相當重視的運動項目之一，今年世大運有4位高雄選手代表國家出賽，其中有2名選手在世大運前，7月會先到波蘭參加今年世運，接連參與多項國際賽事為國爭光。

她也祝福世大運能夠順利落幕，讓台灣在國際上嶄露頭角、發光發熱。

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  • 劉世芳邀高雄體育界、高雄選手組成世大運高雄加油團。（記者王榮祥攝）

    劉世芳邀高雄體育界、高雄選手組成世大運高雄加油團。（記者王榮祥攝）

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