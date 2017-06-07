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中央委員延選案 洪秀柱：下週中常會討論

國民黨中常會上週停開一次，黨主席洪秀柱今天現身主持，對於爭議的中央委員選舉案，洪宣布，延選案依提案原則送相關單位與提案人研議討論後，於下一次中常會確定後再通過，語畢隨即離去。（記者廖振輝攝）

2017-06-07  16:05

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨黨權交接因黨主席提名中央委員候選人名單究竟是由新主席或舊主席提名，以及是否依原定期程於全代會前舉行投票而陷入僵局，反洪的挺吳派中常委在今日下午中常會正式提案要求延後選舉，黨主席洪秀柱在停開中常會一週後親自正面迎戰，經黨務人員與中常委1個多小時的冗長辯論後，洪秀柱宣布，延選案依提案原則送相關單位與提案人研議討論後，於下一次中常會確定後再通過，語畢隨即離去。

不過，洪秀柱在做上述裁示前，仍不免抱怨說，第17、18屆黨中央秘書長是黨主席當選人吳敦義，19屆秘書長是吳敦義的交接小組成員曾永權，「他們可能對此事原委很清楚」，況且當時的黨主席吳伯雄也曾針對這些事情提出過說明，一切符合民主原則，記錄內容都有白紙黑字。

國民黨中常委李德維等20多人於今日中常會提案要求延後辦理中央委員、中常委選舉，並要求洪秀柱以表決方式處理，該提案要旨為中央委員、中常委選舉與黨章、中央委員選舉辦法有所牴觸，應當回歸中央委員選舉辦法及黨章規定，延至全代會後辦理，相關黨務部門應重提選舉時程規劃及作業細則送中常會討論通過。

國民黨考紀會主委劉漢廷指出，本案仍須經提案人與黨務相關人員溝通討論後，再送下週中常會討論後，才算正式通過。

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  • 國民黨主席洪秀柱（右）今天主持中常會，挺吳派的中常委姚江臨（右）在會中發言。（記者廖振輝攝）

    國民黨主席洪秀柱（右）今天主持中常會，挺吳派的中常委姚江臨（右）在會中發言。（記者廖振輝攝）

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相關關鍵字： 中央委員提名權 吳敦義 國民黨主席交接 洪秀柱
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