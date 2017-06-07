北市光害草案夜間禁閃 議員聯想帝寶條款

2017-06-07 15:38

〔記者郭安家／台北報導〕前台北市長郝龍斌推出「台北市光害自治條例」草案，但法案引起藍綠市議員歧見，最後夭折。台北市長柯文哲再推新版草案，罰金比郝時代倍增1至3倍，最多可處10萬元罰鍰，經2次限期改善、1年內再被開罰3次，環保局即可將這些發光的燈具、廣告物強制斷電；此外，夜間10點至翌日早上7點，不得有閃爍光源擾民。

不過，台北市議會法規會議員洪健益說，此草案堪稱全球僅有，「你去查全世界根本沒有光害防制標準」，爭議很大，他不解為何環保局長劉銘龍要讓它過？夜間禁閃爍光擾民，則令他聯想為「帝寶條款」，因仁愛路帝寶住戶過去曾檢舉，附近大樓的力霸廣告夜間光害，導致業者晚上不開燈。

新草案規範光害輝度及照度標準、閃爍光，還有建築物玻璃、金屬等反光材質所產生的反射光。此外，夜間10點至翌日上午7點，使用光源「不得閃爍致妨害人生活作息」。議會指出，環保局仍須進一步討論相關標準，根據舊版規劃，最大輝度每平方公尺250至300燭光（cd）、平均照度25勒克斯（lux）。

此外，光源面積25平方公尺以上者，並且設置於市區快速道路或高速公路兩側30公尺內第一排建物，需經「北市光害委員會」審查。洪健益指出，該委員會審議原則如釐清是否影響交通安全、駕駛眩光；另有光源輝度、建物的反射率、反射光建物改設措施。

新舊草案開裁罰範圍皆排除緊急救助、緊急醫療、治安維護、交通設施、飛航燈光。柯市府草案再排除，道路安全車輛及標誌、住家照明、室內照明，洪健益說，因此民眾家燈籠高高掛將不會被檢舉。

另一方面，郝龍斌時代草案規定，違者可處5000至5萬元罰鍰，並限期改善，必要時強拆該燈具、廣告物 並視為廢棄物。柯文哲任內提出草案罰金則倍增至1至3倍，罰金為3萬至10萬元，允許2次限期改善，若1年內被罰3次，環保局則可斷電。

議會法規會今1讀通過草案，最快下週三可於議會大會2讀通過，通常3讀會僅宣讀法案，之後新法即可上路。