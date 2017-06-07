花媽試乘無人駕駛小巴 轉彎很滿意

花媽對無人駕駛小巴很滿意。（記者張忠義攝）

2017-06-07 15:31

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市引進全台第一輛無人駕駛小巴，市長陳菊今天下午到駁二特區試乘。她強調，曾到法國試乘過無人駕駛小巴，是走直線，今天卻有好幾處轉彎，感覺都很穩，她很滿意。

這台要價超過千萬元的無人駕駛小巴，連日來在駁二蓬萊路倉庫一帶，進行環境運行測試，透過電腦掃描記憶路況，測試情況良好。

高雄市長陳菊今天於試乘後表示，她於2015年接任「2016-2017年生態交通國際聯盟主席」一職，打造高雄市的生態交通、低碳宜居生活，近年來推動的綠色交通政策，包括輕軌、太陽能船、旗鼓線電力渡輪、電動公車、公共腳踏車租賃系統等，綠色交通載具種類居全台之冠。

高雄市交通局強調，2017年第三屆生態交通全球盛典，將從10月1日於哈瑪星社區與駁二蓬萊倉庫群登場，活動為期1個月，將有30個城市代表、超過700位產官學專家與會，無人駕駛小巴屆時將擔任社區巡迴接駁車，免費讓民眾試乘。

這台智慧無人駕駛小巴，是由科技業者喜門史塔雷克（7starlake）及法國無人車製造商Easymile製造，採用鋰離子電池充電，設定無人駕駛時，行駛速度最高每小時20公里，充滿電可行駛約10公里，車內共有6個座位，加上站位共可搭載12人。

業者表示，這台無人駕駛小巴配置8顆LIDAR（光達），可也稱為雷射測距儀，並有2具攝影機、GPS 定位系統等，行駛途中一旦感測到障礙物，就會立即自動減速或暫停。