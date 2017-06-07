台南特教生經費六都最少 教局長：較往年增2.7倍

2017-06-07 15:05

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員陳怡珍今天於議會質詢時指出，105年度六都特殊教育自編經費，台南市每位特教生平均只分得27萬332元，為六都最少、敬陪末座，顯示市府照顧身障學生還有待加強。

陳怡珍表示，最近接獲多重障礙輪椅生的家長陳情，學校內負責協助照顧孩子的特教學生助理人員，年年面臨經費不足的問題，助理人員經費時有時無，不僅校方難以維持聘用關係，特教學生更是無所適從，家長十分擔心孩子在學校的照顧及學習發生狀況。

她強調，腦麻或多重障礙的輪椅生，在學習中急需助理人員幫忙。以北區設有身障特教班的大光國小為例，目前4月中經費已用罄，光是4月就還短少33,649元經費，5月至6月經費缺口還有20萬餘元，學校實在無力負荷，針對後續補助教育局至今仍無下文，呼籲教育局應儘速給予經費，讓特教學生安心就學。

教育局長陳修平表示，特教學生助理人員的工作有其必要性，目前經費已較往年增加2.7倍，每年核發2200萬元以上。將就大光國小的個案進行了解，以每年申請人員的障礙別及人數來評估，並考慮寒暑假增聘的情形。另外，市府依照教育部所提供的審查基準來核定助理人員時數，雖無法完全滿足家長的期待，但會持續為身障學生努力。

另外，市議員李退之先前反映，溪北區多位「慢飛天使」必需被迫遠赴距家30公里遠的台南市區就讀。今天，李退之再度質詢時，感謝市長賴清德代為解決家長的困境，多位家長也到議會當面向賴清德及陳修平致謝，並致贈學生所製作的布偶，表達感謝之意。