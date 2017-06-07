綠徵召青年參選 意外造成新系中、新生代互槓

2017-06-07 14:31

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨擬徵召青年和多元人才代表參選議員，民進黨2018選舉對策委員會今天開會，由選對會召集人陳明文向選對會委員們報告各縣市黨團的意見。陳明文受訪指出，很多委員聽完後希望我們可以等台南選區調整後，再由選對會做最後決定，預計兩週後決定。此外，最近有部分黨內人士投書媒體質疑徵召辦法，也意外掀起包括新潮流在內的中生代、新生代互槓。

陳明文於7日選對會後受訪表示，這兩週內，會持續跟個別選區溝通，同時也會擇日到台南市議會報告，「台南市黨團希望選對會去跟他們溝通。」

至於「青年及多元代表徵召辦法」目前是否原則不變？陳明文說，年輕（35歲以下）、多元代表（如新住民）等條件都沒變，希望可以讓更多年輕人代表民進黨參選，這個精神大家也都可以理解，只是這11個選區，很多議員對於名額有意見。

被問到限制35歲以下的條款是否為防堵時代力量？陳明文回應，「未必啦，年輕是一個趨勢，希望年輕人代表民進黨參選。其實也不只是35歲以下，在「多元代表」部分，新住民、對國家有貢獻或是對社會有正面號召力的人，我們都會去尋找，徵召他們。」

民進黨選對會今天討論攸關11個特別選區的「青年及多元代表徵召辦法」，不過最近有不少人投書平面和網路媒體，其中又以新潮流系中生代居多，質疑徵召辦法忽略長期經營地方，卻超過35歲的基層幹部。

由於新潮流也有許多新生代希望能適用新徵召辦法，新系內部互槓的狀況也特別引人注目。代表新潮流出任選對會委員之一的新北市議員沈發惠6日受訪表示，新北市佔了特別選區11區中的3區，比例很高，所以他當然會代為轉達新北市黨團的（反對）意見，不過他個人對於新徵召辦法還是會尊重各位委員的意見。

2018年議員選舉，民進黨挑出11個立委轉任議員或是議員因故失去黨籍的選區，鼓勵青年和多元代表參選。這11區分別為台北市中正區、萬華區（原為童仲彥）、台北市北投區、士林區（吳思瑤）；新北市三峽、土城區（吳琪銘）、新北市板橋區（張宏陸）、新北市中和區（江永昌）、桃園市楊梅區（陳賴素美）、台中市西屯區（張廖萬堅）、台中市中西區（黃國書）、彰化縣第三選區（洪宗熠）、彰化縣彰化市、花壇區、芬園（黃秀芳）、基隆市安樂區（蔡適應）。

陳明文7日受訪表示，勞動部次長郭國文原本的議員席次（台南市第9選區，新市區、永康區）可能也會成為徵召區，因此台南市議會希望選對會過去溝通。這也意味，台南第九選區可能成為第12個徵召選區。

沈發惠6日說，新北市有3區，當然大家會比較緊張一點，但如果大家認為這對於黨未來的走向是正面的，那他個人沒有預設立場。

一名黨內幹部分析，新潮流系是黨內最給年輕人機會的派系，這次也有黃守達（黃國書助理）、戴瑋姍（吳思瑤助理）等新生代希望能出來角逐，不過也有多名長期耕耘地方的中生代（或更資深）的主任反彈，甚至投書媒體，這是因為這些地方中生代害怕影響自己的提名機會；此外，也有部分人認為這個徵召辦法目前還很模糊，增加了很多不確定因素，反而可能讓新系栽培的年輕人中箭落馬。

選對會今天由召集人陳明文報告與各縣市基層座談後的結果，據了解，地方上質疑的理由，包括35歲年齡門檻如何產生？可能排擠地方長期經營但年長的基層、希望比照過去採用加分方式，而非由黨中央直接徵召。

一名投稿平面媒體的新系成員受訪認為，青年應該去艱困選區，這11區都是民進黨相對容易當選的偏綠選區，不應該由年輕人來選。不過黨內一名有意參選議員地年輕世代則不以為然的回嗆說，「青年去選艱困選區沒錯，但是地方勢力不應把特定席次當作禁臠。」

黨內人士也分析，對於現任議員來說，新人不管怎麼加分，基本上都很難贏過現任者，而現在反對的人，是怕以後自己也會碰到類似狀況，所以就看黨中央是否要貫徹提拔年輕、多元人士的做法。