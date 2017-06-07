林佳龍談兩岸關係 少說多做更重要

2017-06-07 13:09

〔記者張菁雅／台中報導〕台南市長賴清德日前說自己「親中愛台」，引起政壇討論。台中市長林佳龍今天在議會答詢時表示，兩岸關係有時候「少說多做」更重要，不應太過口號化，他認為，不管是親中、和中或反中，先要「知中」，並以同理心、互惠精神建立兩岸關係。

市議員吳顯森今天在總質詢時指出，六都市長紛紛對兩岸關係表達看好，賴清德說「親中愛台」，台北市長柯文哲說要和中國當朋友，桃園市長鄭文燦也說以和平為最高價值，要與中國和好，才能保台挺台愛台；他想了解林佳龍對兩岸看法如何？

林佳龍表示，兩岸交流應有同理心，秉持互惠的精神進行，有時候少說多做更重要，太過口號化，想把兩岸關係簡化，不一定能完整表達真正的兩岸關係，他覺得，不管是要親中、和中或反中，先要知中，知道中國的政治、經濟、文化情況，知己知彼是發展建設性關係很重要的前提。

林佳龍也說，多一點同理心，避免言語的刺激，從做中累積正常的關係，而這個正常的關係應建立在人本、互惠與普世價值上，才可長可久，透過政治人物或領袖發言，就對兩岸關係拍板，甚至簡化為口號，會導致大家跑不出迷宮。

吳顯森則反問林佳龍，在沒有九二共識的前提下，講那麼多有沒有效？

林佳龍說，兩岸關係要不卑不亢，因為有些名詞被口號化，各自表述的內容也不太一樣，他建議另闢道路，從實際上累積雙方的共識，而不是用一個字、一個人去講，就認為兩岸關係暢行無阻，或以此當前提，要求對方先接受什麼，互相尊重、對等、兼顧彼此的尊嚴與利益，慢慢才能解這個結。