| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

林佳龍談兩岸關係 少說多做更重要

2017-06-07  13:09

〔記者張菁雅／台中報導〕台南市長賴清德日前說自己「親中愛台」，引起政壇討論。台中市長林佳龍今天在議會答詢時表示，兩岸關係有時候「少說多做」更重要，不應太過口號化，他認為，不管是親中、和中或反中，先要「知中」，並以同理心、互惠精神建立兩岸關係。

市議員吳顯森今天在總質詢時指出，六都市長紛紛對兩岸關係表達看好，賴清德說「親中愛台」，台北市長柯文哲說要和中國當朋友，桃園市長鄭文燦也說以和平為最高價值，要與中國和好，才能保台挺台愛台；他想了解林佳龍對兩岸看法如何？

林佳龍表示，兩岸交流應有同理心，秉持互惠的精神進行，有時候少說多做更重要，太過口號化，想把兩岸關係簡化，不一定能完整表達真正的兩岸關係，他覺得，不管是要親中、和中或反中，先要知中，知道中國的政治、經濟、文化情況，知己知彼是發展建設性關係很重要的前提。

林佳龍也說，多一點同理心，避免言語的刺激，從做中累積正常的關係，而這個正常的關係應建立在人本、互惠與普世價值上，才可長可久，透過政治人物或領袖發言，就對兩岸關係拍板，甚至簡化為口號，會導致大家跑不出迷宮。

吳顯森則反問林佳龍，在沒有九二共識的前提下，講那麼多有沒有效？

林佳龍說，兩岸關係要不卑不亢，因為有些名詞被口號化，各自表述的內容也不太一樣，他建議另闢道路，從實際上累積雙方的共識，而不是用一個字、一個人去講，就認為兩岸關係暢行無阻，或以此當前提，要求對方先接受什麼，互相尊重、對等、兼顧彼此的尊嚴與利益，慢慢才能解這個結。

廣告
  • 對於兩岸關係，台中市長林佳龍認為少說多做更重要。（記者張菁雅攝）

    對於兩岸關係，台中市長林佳龍認為少說多做更重要。（記者張菁雅攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 兩岸關係 林佳龍
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧滑溜牛肉片
好清爽✧花椒高麗菜
超簡單！法式烤布蕾
如何挑選新鮮茄子？
轉寄

標題：林佳龍談兩岸關係 少說多做更重要


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月7日‧星期三‧丁酉年五月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.