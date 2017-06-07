| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

中央委員提名權洪吳無共識 今國民黨中常會恐硬碰硬

2017-06-07  12:25

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨黨權交接由於黨主席提名中央委員候選人名單究竟是由新主席或舊主席提名，以及是否依原定期程於全代會前舉行投票而陷入僵局，據黨內人士指出，吳敦義方面除了本人昨日傍晚親電現任黨主席洪秀柱表達善意，也承諾會尊重洪的提名意見，但洪陣營方面要求吳提出保證，就可以不再堅持中央委員選舉如期舉行，但吳礙於自己尚未就任，根本沒有立場公開保證，因而始終無解。

黨內人士並解讀，由於中央委員候選人提名一旦延至全代會後辦理，屆時洪秀柱不是黨主席，洪陣營擔心洪秀柱主張的名單可能會不算數，因此「有人想拿保單」，要求吳陣營做出具體保證，並且要有明確的作法，技巧性的讓外界知道吳掛保證。

這位人士並說，吳敦義對於中央委員候選人名單的問題並不會吝嗇，並已向洪陣營方面強調一定說話算話，只是礙於尚未就任黨魁，目前沒有身分與立場就中央委員候選人名單做表態。

知情人士指出，吳敦義昨晚參加台北市、基隆市基層黨代表聯誼活動時公開透露，昨天傍晚他已經與洪秀柱通過電話，還說2人聊得很愉快，今日中常會將順利解決爭議，因此大家一度以為問題已經化解，只是沒想到洪陣營立場仍然堅定，下午中常會可能會有一場硬碰硬的局面出現。

國民黨中常委李德維等20餘位中常委將於中常會正式提案要求延後辦理中央委員、中常委選舉，並要求洪秀柱以表決方式處理，該提案要旨為中央委員、中常委選舉與黨章、中央委員選舉辦法有所牴觸，應當回歸中央委員選舉辦法及黨章規定，延至全代會後辦理，相關黨務部門應重提選舉時程規劃及作業細則送中常會討論通過。

廣告
  • 國民黨黨權交接因黨主席提名中央委員候選人名單究竟是由新主席或舊主席提名，以及是否依原定期程於全代會前舉行投票而陷入僵局，圖為現任主席洪秀柱與主席當選人吳敦義先前會面情形。（資料照，記者廖振輝攝）

    國民黨黨權交接因黨主席提名中央委員候選人名單究竟是由新主席或舊主席提名，以及是否依原定期程於全代會前舉行投票而陷入僵局，圖為現任主席洪秀柱與主席當選人吳敦義先前會面情形。（資料照，記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中央委員選舉 吳敦義 國民黨主席交接 洪秀柱
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧滑溜牛肉片
好清爽✧花椒高麗菜
超簡單！法式烤布蕾
如何挑選新鮮茄子？
轉寄

標題：中央委員提名權洪吳無共識 今國民黨中常會恐硬碰硬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月7日‧星期三‧丁酉年五月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.