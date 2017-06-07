中央委員提名權洪吳無共識 今國民黨中常會恐硬碰硬

2017-06-07 12:25

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨黨權交接由於黨主席提名中央委員候選人名單究竟是由新主席或舊主席提名，以及是否依原定期程於全代會前舉行投票而陷入僵局，據黨內人士指出，吳敦義方面除了本人昨日傍晚親電現任黨主席洪秀柱表達善意，也承諾會尊重洪的提名意見，但洪陣營方面要求吳提出保證，就可以不再堅持中央委員選舉如期舉行，但吳礙於自己尚未就任，根本沒有立場公開保證，因而始終無解。

黨內人士並解讀，由於中央委員候選人提名一旦延至全代會後辦理，屆時洪秀柱不是黨主席，洪陣營擔心洪秀柱主張的名單可能會不算數，因此「有人想拿保單」，要求吳陣營做出具體保證，並且要有明確的作法，技巧性的讓外界知道吳掛保證。

這位人士並說，吳敦義對於中央委員候選人名單的問題並不會吝嗇，並已向洪陣營方面強調一定說話算話，只是礙於尚未就任黨魁，目前沒有身分與立場就中央委員候選人名單做表態。

知情人士指出，吳敦義昨晚參加台北市、基隆市基層黨代表聯誼活動時公開透露，昨天傍晚他已經與洪秀柱通過電話，還說2人聊得很愉快，今日中常會將順利解決爭議，因此大家一度以為問題已經化解，只是沒想到洪陣營立場仍然堅定，下午中常會可能會有一場硬碰硬的局面出現。

國民黨中常委李德維等20餘位中常委將於中常會正式提案要求延後辦理中央委員、中常委選舉，並要求洪秀柱以表決方式處理，該提案要旨為中央委員、中常委選舉與黨章、中央委員選舉辦法有所牴觸，應當回歸中央委員選舉辦法及黨章規定，延至全代會後辦理，相關黨務部門應重提選舉時程規劃及作業細則送中常會討論通過。