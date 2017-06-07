立委促設海洋部 盼年底通過海洋基本法

民進黨立委賴瑞隆（右三）舉行「世界海洋日25週年，台灣應成立海洋部儘速通過海洋基本法」記者會，會中呼籲政府應通過海洋基本法，成立海洋部。（記者王藝菘攝）

2017-06-07 11:16

〔記者楊淳卉／台北報導〕明天（8日）是世界海洋日25週年，民進黨立委賴瑞隆、陳曼麗、Kolas Yotaka於立院召開記者會，要求行政院一年內提出海洋事務專責機關「海洋部」的運作，將海洋維護、開發、研究、觀光休閒等業務進行整併，也盼「海洋基本法」能在今年底完成立法。

與會官員人事總處組織人力處副處長楊秀珍表示，會加進腳步，下個會期就會把修法版本送進立法院審議。

2015年6月，前朝立法院三讀通過「海洋委員會組織法」，原擬去年7月成立海洋委員會，但去年3月遭甫上任的新國會決議暫緩施行。

賴瑞隆、陳曼麗、國民黨立委陳學聖等人去年則提案修正「海洋委員會組織法」，將海洋委員會改為「海洋部」。

賴瑞隆曾任高雄市海洋局長，他於記者會上表示，過去包括海洋維護、觀光休閒等有潛力工作，因事務散居各部會而無法做好，在海洋日前夕，希望行政院加速成立海洋部，「一個強而有力專責單位，才能強而有力推動」，讓台灣成為真正海洋國家。

賴瑞隆指出，印尼、挪威等國家都設有海洋部，日本、加拿大等國也有「海洋基本法」，台灣作為海洋國家，成立海洋部非常急迫，新政府上台後，已先終止海洋委員會組改，希望行政院一年內能提出海洋部運作。

Kolas Yotaka表示，海洋部成立是台灣成為獨立存在國家重要的認同與象徵，如原住民族有很多人口是仰賴河川和海洋維生，這是台灣真面貌，希望儘快成立海洋部。

海洋大學海洋事務與資源研究所所長黃向文說，台灣在20年前就有海洋部的倡議，但幾度被討論後還是遭擱置，目前漁民真正使用的海洋資源沒有評估管理，海洋酸化、垃圾問題，也不在環保署的統計裡，很多國際上已有完整法令，台灣也都還沒落實。