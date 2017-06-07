足感心！宜蘭李永22年資深里長 強颱來也出門服務

宜蘭資深績優里長李永服務22年，颱風天也出門為里民救災。（記者簡惠茹攝）

2017-06-07 11:17

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭市資深績優里長李永服務長達22年，就算強颱侵襲，里民有困難他一定出門協助，往往都親自扛起倒樹為里民開路，是里民們最能依靠的里長，他說，只要身體還行，他希望能繼續服務大家。

宜蘭市公所今天舉辦106年度資深績優里長、特優里長、資深績優鄰長、績優民政人員表揚大會，其中資深績優里長由建業里長李永獲選，特優里長則是中山里長黃正次和進士里長陳正達，宜蘭市長江聰淵頒發「望重桑梓」匾額給予表揚。

宜蘭市建業里長李永是土生土長宜蘭人，擔任里長服務長達22年，熱心公共事務的他，本來在宮廟擔任主委，後來進一步競選里長為更多民眾服務，他說，服務里民就是要不分晝夜，隨傳隨到遇到里民有困難，更要想辦法幫忙大家度過難關。

「颱風天不論刮多大的風，也要出門巡視。」李永說，每次遇到颱風侵襲，他都會出門到處巡邏，擔心里民遇到困難，救災時他都會第一時間投入，往往工程人員還沒到場清理阻斷交通的倒樹，他就乾脆自己去扛起來，給里民便利安全的交通用道。

宜蘭市長江聰淵表示，感謝里長、鄰長長期以來無私的付出和辛勞，並及時反映民情，成為公所和里民之間最佳溝通的橋樑，地方基層人員都是處於第一線為民服務的先鋒，公所的最佳夥伴，期許大家繼續與公所一起推動各項政，讓宜蘭成為名副其實的宜市宜居城市。

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