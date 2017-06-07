曝會面過程「很感動！」李來希讚王金平認真負責

全國公務人員協會理事長李來希日前至立法院拜會前立法院長王金平。（圖擷取自李來希臉書）

2017-06-07 10:31

〔即時新聞／綜合報導〕全國公務人員協會理事長李來希日前至立法院拜會前立法院長王金平，盼他能協助軍公教「渡過年金改革的難關」。李今天透露遊說過程，對於王金平的認真負責表示很感動。

李來希在臉書上表示，隨著拜訪王金平的訊息曝光，許多胡亂猜測報導，紛紛擾擾，他強調，這是非常單純的立法遊說活動，「全國公務人員協會一切作為都是堂堂正正，我們的遊說活動都在立法院登錄有案」。

李來希分享遊說過程，並肯定王金平認真負責。他說，王金平親自來電，要他準備資料說明，李即取消所有行程，趕赴辦公室準備簡報資料，再赴立法院向王金平說明，「王院長想幫忙不是口頭說說而已，而是認真負責的要深入瞭解原委始末，不只是詢問，還與我詳細討論，不只是要求幕僚記錄，還親自加註意見，會談時間一再加長，推辭後面的行程，看在眼裡實在有說不出的感動」。

李來希說，討論結束走出會議室，發現外面有一堆大人物正在排隊，等著王金平見面，「這就是我眼中的王院長，劍及履及，熱心謙和扶持弱勢的作為」。