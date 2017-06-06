王明哲唱出台灣人故事 陳水扁深受感動

王明哲以吉他自彈自唱陳水扁在獄中作詞「情批的花香」、「等待天亮的花叢」，展現思念家人、等待曙光的心情。（高醫大學聲樂社提供）

2017-06-06 23:07

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄醫學大學聲樂社夏季音樂會今登場，邀請台灣本土歌謠創作者王明哲與學生一起唱出台灣人的歷史與故事，前總統陳水扁也到場聆聽，整場音樂會融合原住民、客家、台語等，凸顯台灣多元族群文化，更喚起對台灣土地的愛，療癒並感動人心。

高醫聲樂社成立二十七年，連續七年蟬聯大專合唱組冠軍，社團每半年公演是音樂界盛會，每年更巡迴全國公益演唱，深入偏鄉醫院、監獄，撫慰許多病患與獄友的心，帶給許多人生命的動力。

今年音樂會主題「說說故事」，由榮總醫師黃俞憲負責鋼琴編曲，學生以四首愛之歌揭開序幕，串聯魯凱族民謠「鬼湖之戀」、客家歌謠「頭擺的妳」、台灣童謠「點仔膠」等，象徵台灣社會的多元文化。

社團精選王明哲創作十首台灣之歌，其中四首歌曲是陳水扁在獄中作詞，「情批的花香」、「等待天亮的花叢」、「台灣是咱的」三首歌是首度公演，王明哲以吉他自彈自唱方式，詮釋思念家人、等待曙光的心情。

重頭戲王明哲與學生合唱「落葉秋天」，以四季交替象徵人生境遇，總有東山再起的一天，穿插學生唱出「阿母的目屎」刻劃母子情深、「女人四十」訴說單親媽媽心酸等，傳達市井小民的心聲，最後以四部和聲唱出「台灣」，傳達台灣要尋找新出路。

由於音樂會演出精彩，民眾不斷高喊「安可」，王明哲與學生加碼獻唱陳水扁作詞的「台灣是咱的」，喚起大家愛台灣，為盛會劃下完美句點，連陳水扁也深受感動，場面溫馨感人。