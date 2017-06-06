阿扁偕扁媽赴音樂會 聽得入神、開心寫在臉上

阿扁、扁媽與高市議員蕭永達合影。（記者王榮祥攝）

2017-06-06 22:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕高醫聲樂社與本土音樂家王明哲，給了前總統阿扁跟扁媽陳李慎一個療癒的夜晚。

前總統陳水扁今晚出席高醫聲樂社2017夏季公演，並帶著許久未出席公開場合的扁媽陳李慎，一起聆聽悠揚的聲樂，陳致中與醫療小組也全程陪同。

陳致中表示，他父親很期待欣賞高醫聲樂，其中有4首歌是阿扁在黑牢中創作，必定感觸良多﹔陳致中很感謝高醫聲樂社的用心，強調出席音樂會屬社區職能治療。

針對7月出庭，陳致中指出會請醫療小組做專業評估，這段期間醫療復健治療會持續進行，他認為專業事情應由專業判斷﹔至於中監要求轉院，醫療小組正與中監溝通中。

高醫聲樂社今晚於高雄市大東文化藝術中心（鳳山區）進行公演，共演出22首歌曲（2首安可），其中4首是陳水扁在獄中作詞、本土音樂家王明哲譜曲，包括阿母的目屎、情批的花香、等待天亮的花叢、台灣是咱的，後3首是首度公開演奏。

阿扁全場聽的入神，時而輕輕搖頭、時而點頭，有時低頭像在沈思，每首歌曲結束也給予掌聲﹔當他聽到自己作詞的歌曲時，神情更是專注，似乎想起在獄中的過往﹔在阿扁剛進場及中場休息時，不少聽眾把握機會找阿扁與扁媽合影，阿扁均大方回應，開心表情寫在臉上。

高醫聲樂社演出內容相當活潑，在聲樂當中帶入隊形變化，甚至穿插戲劇跟舞蹈，讓觀眾見識到特別的聲樂創作﹔可惜演出期間數度有手機響起，還有人當場講電話，迫使指揮一度離場抗議，經現場工作人員數度提醒，才恢復音樂會應有秩序。