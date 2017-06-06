台商赴中投資用地遭強徵 苦等20年拿不回半毛

2017-06-06 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕前工商建研會、電機電工公會理事長吳思鍾今表示，他曾於1992年獲中國前總理李鵬邀請，與中國國企在北京成立合資企業，卻於1998年遭中國當局要求徵收用地，至今未獲賠償，但中國最高法院竟聲稱賠償「已執行完畢」。

綜合媒體報導，中華民國工商建設研究會下午舉行「大陸台商法律須知講座」，西陵集團董事長吳思鍾在會中分享過去於中國投資遭遇的法律問題時分享這段經歷，據他指出，他是在1992年與工商建研會赴北京訪問時，接到李鵬親自接見，及公開邀請到中國投資，但當他砸下約新台幣近7億元投資位於北京的10萬平米（平方公尺）土地後，他擔心的事情還是發生了，1998年時，時任中國國土資源部部長周永康卻看上那塊土地，並將之強行拿走。

當時吳思鍾在不甘之餘也提出商務仲裁，裁決書也說明相關單位必須在40天之內把錢還給吳思鍾，但對方卻不予理會，他多次申請強制執行中國仍遲遲不願執行，這場官司前後也打了10幾年，期間他也曾寫信給總統、陸委會、海基會求救，直到2012年北京市高級人民法院以行政命令聲稱本案已結案不執行，他雖也曾向國台辦、海峽兩岸關係協會求助，但中國最高法院另組合議庭後，今年卻以執行監督名義裁定本案已執行完畢，並指對方已支付款項，但他其實一毛錢也沒收到。

吳思鍾表示，辛苦了大半輩子卻在中國投資上摔了好大一跤，他希望政府硬起來，給台商多點奧援，並呼籲現任中共領導人習近平應依法治國。

《中央社》報導，海基會經貿處副處長饒仁宏對此表示，中國最高法院對下屬機關的執行監督權只限行政範圍，不應影響原有裁定，若涉及實體案情認定，應走再審程序做出正式裁決。

《民視》報導提到，曾擔任電電公會理事長的吳思鍾因將國內撥盤電話改為按鍵電話，掀起一波電話革命，他也因此一炮而紅，不料卻因中國高官貪腐、踢到鐵板，辛苦掙了一輩子的錢全都血本無歸。