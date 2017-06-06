盼登陸吳習會 吳敦義：相信總統不會成為阻礙因素

2017-06-06 17:42

〔記者施曉光／台北報導〕日前公開表態希望登陸參加「國共論壇」並與中共總書記習近平「吳習會」的國民黨主席當選人吳敦義，今日下午接受電視政論節目專訪，面對主持人詢問登陸的可能性時說，「我寧願相信，蔡英文總統應該不會成為阻礙的因素。」

對於外傳北京方面對吳敦義兩岸政策有獨台的疑慮，吳敦義鄭重否認說，「不會」，並強調他在競選黨主席就已經把基本立場說清楚，堅決主張「一中各表的九二共識」，現階段仍會維持中華民國憲法架構下不統、不獨、不武的現狀。

吳敦義進一步表示，他在當選當天回函給習近平的文件內容，可以有三種選擇，第一種是一個字都不提，第二種是「一中各表的九二共識」，第三種選擇就是把當年海基會簽給李登輝同意並傳真中國海協會的內容，也就是一九九二年雙方對於一個中國的原則大家都堅持，但對涵意雙方同意以口頭聲明方式各自表達，以原汁原味呈現，這就是折衷的作法。

吳敦義並回憶，當年他擔任國民黨秘書長時登陸，以喝五杯茅台酒，與中國大陸換得「外交休兵」。對於如果總統府核准登陸，他要與習近平溝通什麼？吳敦義說，兩岸必須有願景、窗口，包括經貿往來不要受到頓挫，陸客來台觀光不要變少，以及保障照顧台商的投資等國民黨的看法。