索取小英「紅帖賀電」 上總統府官網可搞定

總統府網站7日正式改版上線，今天記者會上展示新網站首頁，一打開就是總統蔡英文與新竹市長林智堅及立院黨團總召柯建銘視察，並討論前瞻基礎建設計畫。（記者鍾麗華攝）

2017-06-06 16:18

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統府全球資訊網全新改版，將於明天（7日）上午8時正式上線，未來民眾想索取蔡英文總統的「結婚週年題詞」、「紅帖賀電」、「輓額」等，只要線上提出申請即可，也可於網站上查詢處理進度。

總統府發言人張文蘭表示，申請總統、副總統的「結婚週年題詞」、「紅帖賀電」、「輓額」，以及寺廟、機關團體申請總統題詞、申請總統府檔案閱覽等業務，過去民眾必須先從網站下載申請表單後列印紙本，再以傳真或郵寄方式提出申請。新版網站中，民眾可以直接在線上提出申請，亦可於網站上查詢處理進度，不僅節省文書送件流程，也大幅提升效率。

張文蘭表示，總統府網站最早從1996年上線後，上次改版的時間是2009年，不管是程式語言、網站架構、內容提供跟現在資訊科技發展有些落差；為了讓符合行動上網趨勢，更友善介面，去年該規劃新網站改版介面。

張文蘭指出，這次改版使用台灣三原色「台灣紅、台灣青、台灣金」作為色彩主調；共有5大特色，分別是「政策聚焦馬上看」、「行動上網無障礙」、「線上申辦免表單」、「社群分享一點通」及「開放資料更進階」。

對於「開放資料更進階」，張文蘭表示，新版網站除涉及個資的內容外，全面開放各單元的應用程式集，讓民眾能夠更便利及快速的取得網站更多的內容資料，提升政府資料開放給民間加值運用的效益，這也是當前「電子化政府」的推動方向。

今天記者會上展示新網站首頁，一打開就是總統蔡英文與新竹市長林智堅及立院黨團總召柯建銘視察，並討論前瞻基礎建設計畫。張文蘭表示，這次改版的決標金額519.5萬元，由義美聯合電子商務得標；而2009年改版的決標金額是717萬元。而新政府去年520上任到今年520，共有超過680萬點擊次數；希望透過改版能提更好的服務。