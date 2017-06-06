世大運拿雨衣當雨備？ 議員水噴柯文哲

2017-06-06 16:20

〔記者張凱翔／台北報導〕世大運即將在八月登場，但大巨蛋爭議未平，主場館已改為沒有加蓋的台北田徑場，但世大運雨天備案竟是「發雨衣」，若遇颱風停辦，3.6億元的開閉幕演出、3.3億元的轉播費甚至恐泡湯。今國民黨市議員李傅中武準備雨衣、傘帽給台北市長柯文哲、文化局長鍾永豐穿上，讓他用水噴，接著問市長「感覺如何」，柯文哲笑說小傘防水效果不錯還問「一把多少？」，指回去可研究採購當雨備。

李傅中武先在議場鋪上塑膠布與兩張椅子，開始質詢時要求柯文哲、鍾永豐穿上雨衣坐在椅子上。李傅中武一邊問，當世大運開閉幕「下起小小的雨、來自四面八方」，一邊拿起噴霧器朝柯、鍾噴水，「隔壁的男孩子髮型變了、塌了，女孩子妝糊了」，該怎麼辦？柯、鍾被水噴濕紛紛把頭低下，李傅中武就說，「表演還在進行怎麼把頭低下去！」，還問柯，「鍾永豐看起來如何？」，柯回答，「有點模糊。」

接著李傅中武秀出一場活動中下大雨，觀傳局長簡余晏幫柯撐傘，李傅中武又拿出新道具「傘帽」要求柯、鍾戴上，說「台灣除了毛巾、帽子之外最有名的就是雨傘」，接著直接把水杯的水倒在柯身上，還問柯感覺如何、是不是改善很多？柯笑說小傘帽防水效果不錯，還問廠商要不要贊助、一把多少？指回去會再研究要不要採購當雨備。

柯、鍾脫下雨衣後，李傅中武說他不是要故意捉弄市長，而是要行銷台灣，像傘帽這種優良的台灣產品在世大運可以發揮不錯的功能，到時候每個傘帽上都畫上中華民國國旗、原住民圖騰，也可以達到「旗海飄揚」的效果，讓外賓驚艷。

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