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桃園增設公托中心 達標後擬縮減托育補助

2017-06-06  14:14

［記者陳昀／桃園報導］桃園市長鄭文燦上週宣布，要將中央的幼教津貼延伸到4歲幼兒，市議員蔡永芳今天質詢時指出，少子化是全國性問題，這類福利政策也應該全國統一推動，不要佔用地方預算，且要有防弊措施；市長鄭文燦表示，他已向中央建議，地方政府會以加碼為主。

由於桃園的公托中心只有3家、是六都倒數第二，鄭文燦說，市府將持續增設，未來公托中心數量足夠時，會考慮縮減托育補助，在公立幼兒園方面，今年已增加42班、1500個名額，要讓年輕家庭降低養育負擔。

鄭文燦指出，市府為了保障「兒童發展權」，育兒津貼沒有排富，3歲前每月發放3000元，現正檢討是否銜接幼教津貼到5歲，他也有建議中央，將與基本權利有關的福利政策全國統一，如生育補助、育兒津貼等，讓各地方政府針對公共建設、政府服務和生活品質競爭，規劃加碼作為特色福利。

對於蔡永芳提到生育補助政策衍生的福利移民現象及相關防弊措施，鄭文燦表示，市府發放生育補助時，會調查是否確實有居住事實，且要設籍滿1年才可申請，市府也會確認出生證明，確認在市內醫院或婦產科出生，可做到政策防弊，「不可能有人懷孕超過1年吧！」

鄭文燦說，降低年輕人生養兒女的成本，有賴有效執行的福利政策，目前在桃園出生的嬰兒人口，從以往的每年約1萬7000人，已提升到2萬3000人，而生育補助、育兒津貼的領取比例都超過9成5、滿意度超過8成5，代表這是受到肯定的政策。

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  • 桃園只有3家公托中心，是六都倒數第二。（記者陳昀攝）

    桃園只有3家公托中心，是六都倒數第二。（記者陳昀攝）

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相關關鍵字： 公托中心 托育政策 生育補助 育兒津貼 鄭文燦
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