議員抨擊市府風紀敗壞 林佳龍：倒果為因

2017-06-06 13:50

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議員楊正中、顏莉敏今天在總質詢時表示，市長林佳龍上任以來，政風查獲不法案件移送偵辦共有69件，因涉及貪瀆不法等情事，行政處分的案件也達79案。2人痛批市府風紀敗壞，市長應自我檢討。林佳龍則說，市府主動送檢調，證明大公無私，議員不該「倒果為因」。

顏莉敏說，台中市政府從104年迄今因風紀問題送偵辦案件共69件，其中45件涉案人員為公務員，這些公務人員有涉及收受賄絡回扣案、詐取財物案、採購洩密案、採購圖利廠商案等，皆被函報廉政署、調查處或地檢署調查中。

另外，104年至今，公務人員因行政違失而遭申誡以上處分案件共79案，包括向廠商借貸、翹班飲酒、辦理工程涉舞弊、洩漏採購秘密、涉詐欺和偽造文書、借款索賄、接受廠商招待、無故刪除電磁紀錄、違法查詢個人資料、涉貪污不法、涉足不當場所、違法擔任評選委員等，凡此種種，罄竹難書。

楊正中也說，這些違反風紀、貪瀆不法的案件，每一件都有層層決行的機制，市府卻一再讓違法案件發生，看來市府的環境氛圍和政務官都出了問題，「上樑不正下樑歪」，市長應檢討市府紀律問題。

林佳龍則表示，為貫徹清廉政治，他要求各單位如發現任何嫌疑，即主動送政風調查，有問題就查辦，沒問題就還人清白，這是他處理這些事件的原則。

面對議員口口聲聲說市府風紀敗壞，林佳龍忍不住拉高分貝說，市府主動將案件送檢調，證明大公無私，議員應該給予肯定，而議員質詢的資料都是市府政風處提供，議員不應「製造假象」，拿市府提供的資料「倒果為因」來抨擊市府。